خطوات تجديد وثيقة العمل الحر بعد انتهاء مدتها إلكترونيا وكيفية طباعتها

وثيقة العمل الحر هي إحدى الوثائق المعتمدة التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وهي توفر فرصة عمل للمواطنين والأسر خارج القطاع الحكومي في العديد من المجالات مثل العمل المنزلي، ويتم إصدار الشهادة لفترة محددة تكون لمدة عام على أقصى تقدير ويجب تجديدها بعد انتهاء المدة الخاصة بها، لذلك سنوضح لكم كيفية تجديد وثقة العمل الحر بعد انتهاء مدتها وكذلك كيفية طباعتها بشكل إلكتروني.

كيفية تجديد وثيقة العمل الحر

يمكن للمواطنين والشباب في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بإصدار وثيقة العمل الحر أو تجديدها بعد انتهاء المدة الخاصة بها، ويتم ذلك من خلال موقع منصة العمل الحر وفقا لما يلي من خطوات:

الخطوة الأولى هي فتح موقع منصة العمل الحر.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول على الموقع لكتابة البيانات.

يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة في صفحة التسجيل.

يتم الضغط على خيار تجديد الوثيقة الموجود بين الخدمات المتوفرة في الصفحة.

بعد التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة يتم الضغط على إصدار الوثيقة.

طريقة طباعة وثيقة العمل الحر

نوضح لكم كيف يمكن للمواطنين من خلال موقع منصة العمل الحر أن يقوموا بتعبئة الاستمارة على الإنترنت وطباعة الوثيقة، وذلك طبقا الخطوات الموضحة في النقاط التالية: