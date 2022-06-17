أخبار السعودية

خطوات تجديد وثيقة العمل الحر بعد انتهاء مدتها إلكترونيا وكيفية طباعتها

أحمد صفي الدين

وثيقة العمل الحر هي إحدى الوثائق المعتمدة التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وهي توفر فرصة عمل للمواطنين والأسر خارج القطاع الحكومي في العديد من المجالات مثل العمل المنزلي، ويتم إصدار الشهادة لفترة محددة تكون لمدة عام على أقصى تقدير ويجب تجديدها بعد انتهاء المدة الخاصة بها، لذلك سنوضح لكم كيفية تجديد وثقة العمل الحر بعد انتهاء مدتها وكذلك كيفية طباعتها بشكل إلكتروني.

تجديد وثيقة العمل الحر

كيفية تجديد وثيقة العمل الحر

يمكن للمواطنين والشباب في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بإصدار وثيقة العمل الحر أو تجديدها بعد انتهاء المدة الخاصة بها، ويتم ذلك من خلال موقع منصة العمل الحر وفقا لما يلي من خطوات:

خطوات إصدار رخصة عمل 100 ريال سعودي الرسوم وأهم الشروط المطلوبة

رابط الحصول علي بدل غلاء المعيشة وأهم الشروط 1443

  • الخطوة الأولى هي فتح موقع منصة العمل الحر.
  • بعد ذلك يتم تسجيل الدخول على الموقع لكتابة البيانات.
  • يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة في صفحة التسجيل.
  • يتم الضغط على خيار تجديد الوثيقة الموجود بين الخدمات المتوفرة في الصفحة.
  • بعد التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة يتم الضغط على إصدار الوثيقة.

طريقة طباعة وثيقة العمل الحر

نوضح لكم كيف يمكن للمواطنين من خلال موقع منصة العمل الحر أن يقوموا بتعبئة الاستمارة على الإنترنت وطباعة الوثيقة، وذلك طبقا الخطوات الموضحة في النقاط التالية:

  • أولا فتح موقع منصة العمل الحر.
  • يتم تسجيل الدخول ثم الضغط على خيار “أصدر وثيقتك الآن”.
  • بعد ذلك يتم تعبئة كافة البيانات المطلوبة في نموذج الوثيقة.
  • يتم إدخال بيانات الحساب البنكي وتحديد مجال العمل.
  • بعد ذلك يتم الضغط على “إصدار وثيقة العمل الحر”.
  • يتوفر خيار طباعة لمن يريد طباعة الوثيقة الخاصة به.
Avatar of أحمد صفي الدين
أحمد صفي الدين

كاتب ومدون مصري، مهتم بإيصال أحدث الأخبار المحلية والعالمية إلى القارئ العربي، ومهتم أيضا بكل ما هو جديد في عالم التقنية والإنترنت


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.