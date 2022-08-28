تجديد رخصة القيادة بالسعودية 1444 ورسوم التجديد وأهم الشروط
يتسأل الكثير من المواطنين السعوديين الذين يملكون سيارات خاصة أو أجرة أو نقل عن طريقة تجديد رخصة القيادة الخاصة بيهم قبل إنتهائها حتى لا يتعرضون للمسألة أو لغرامة التأخير أو إلغاء رخصة القيادة نهائيا وذلك إذا لم تجدد رخصة القيادة لمدة أكثر من ثلاثة سنوات ويجب أن يقوم المواطن بتجديد رخصة القيادة في خلال 180 يوما قبل إنتهاء رخصة القيادة أو تجديدها في مدة لا تتجاوز الستون يوما حتى لا يتعرض صاحب الرخصة إلى غرامة التأخير التي تبلغ 100 ريال سعودي.
شروط تجديد رخصة القيادة لسنة 1444
- يجب أن رخصة القيادة منتهية أو باقي على إنتهائها 180 يوم كحد أقصى.
- يشترط أن يخضع المواطن الراغب في التجديد للفحص الطبي وخاصة لقياس مستوى النظر.
- يجب أن يكون للمواطن الراغب في التجديد ملف على منصة أبشر الإلكترونية مسجل به صورة للمواطن وبصمة له.
- يجب أن يقوم المواطن بسداد كافة المخالفات المرورية المستحقة.
- يشترط أن تكون بطاقة الهوية الوطنية للمواطن الراغب في تجديد رخصة القيادة سارية المفعول.
رسوم تجديد رخصة القيادة المنتهية للمواطنين:
- إذا كان المواطن يرغب تجديد الرخصة لمدة عام فيدفع المواطن 40 ريال سعودي.
- إذا كان المواطن يرغب في تجديد رخصة القيادة لمدة عامين فيتم تسديد 80 ريال سعودي.
- أما إذا رغب المواطن في التجديد لمدة خمس سنوات فيتم تسديد 200 ريال سعودي.
- كما أن رسوم تجديد رخصة القيادة المنتهية تقدر بحوالي 400 ريال سعودي.
خطوات وطريقة سداد رسوم تجديد رخصة القيادة للمواطنين السعوديين:
- يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الراجحي.
- ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي في بنك الراجحي ثم يقوم بالضغط على المفوعات الحكومية.
- بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على رخص القيادة.
- يقوم المواطن بتحديد نوع العملية وطريقة الدفع التي يريدها.
- ثم يقوم المواطن بتحديد نوع الطلب والضغط على تجديد رخصة القيادة ويقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به.
- بعد ذلك يقوم المواطن بتحديد نوع الرخصة خاصة أو أجرة أو نقل.
- ثم يقوم بتحديد مدة تجديد الرخصة وإدخال رقم حسابه ثم يقوم بالضغط على إستمرار.