 شروط وطريقة تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيا عبر ابشر 1444

يرغب الكثير من الأشخاص في تجديد” جواز السفر” الخاص بهم إلكترونيا فهم يحتاجون أن يكون جواز السفر ساري لكي يتمكنوا من استكمال إجراءات السفر، ومن هنا حرصت الحكومة ووزارة الخارجية على تقديم هذه الخدمة إلكترونيا يمكنك من خلال بوابة أبشر الإلكترونية التقديم على تجديد جواز السفر ودفع الرسوم المطلوبة للتجديد ويتم تحديد موعد استلام جواز السفر، وهذا بغرض التسهيل والتيسير على جميع المواطنين ، ولذلك سنتابع معكم من خلال هذا المقال خطوات تجديد جواز السفر إلكترونيا والشروط اللازمة لقبول التجديد مع قيمة الرسوم التي ينبغي دفعها لتجديد جواز السفر.

طريقة تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيا

في البداية قم بالدخول إلى منصة أبشر التابعة لوزارة الخارجية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة أبشر الأفراد.

ثم قم بالنقر على الجوازات.

ثم قم بالنقر على أيقونة خدمة إصدار أو تجديد.

بعد ذلك سيطلب منك كتابة اسم المتقدم.

ثم قم بتسجيل البيانات ورفع الصور والمستندات اللازمة.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة.

قم بتحديد المدنية التابع لها جواز السفر.

بعد ذلك قم بدفع رسوم تجديد جواز السفر.

قم بقراءة كافة الشروط والأحكام المذكورة أمامك ثم وافق عليها.

قم بالضغط على تقديم الطلب.

بعد ذلك سيتم تحديد موعد استلام جواز السفر السعودي الجديد ومكان الاستلام.

شروط تجديد جواز السفر

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها وهي كالتالي:

في البداية يلزم أن يكون مسجل على منصة أبشر الإلكترونية.

كما يلزم الالتزام بدفع كافة رسوم التجديد التي حددتها وزارة الخارجية لاستكمال التجديد.

يلزم أن تقوم بتسجيل الخصائص الحيوية وهي البصمة والصورة.

يلزم أن تقوم بتسجيل العنوان الوطني للمتقدم المسجل في الهوية الوطنية وجواز السفر.

يلزم في حالة كان المتقدم لم يبلغ السن القانوني لابد من موافقة أحد الأبوين وإذا كان متوفي يمكن موافقة الأخوة ويشترط أن لا يقل عمر الأخ عن 21 عام.

يلزم أن لا يكون مسجل عليه مخالفات مرورية أو عليه أحكام قضائية.

يلزم كذلك أن تقوم بتسليم جواز السفر القديم عند استلام الجواز الجديد.

رسوم تجديد جواز السفر

لمدة 10 سنوات بقيمة رسوم 600 ريال سعودي.

لمدة 5 سنوات بقيمة رسوم 300 ريال سعودي.

المدة التي يستغرقها تجديد الجواز

أما بالنسبة إلى المدة فهي لا تقل عن 3 أيام ولا تزيد عن 5 أيام، يتم موافقة الجوازات على تجديد الجواز بعد مراجعة البيانات، ويتم تحديد موعد استلامه من أحد مكاتب الجوزارت أو البريد.