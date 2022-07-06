طريقة تجديد الهوية الوطنية من منصة أبشر الإلكترونية

تسهيلا على المواطنين السعوديين المحتاجين إلى تجديد الهوية الوطنية الخاصة بهم فقد أصدرت مصلحة الأحوال المدنية السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية أنه تم إضافة خدمة تجديد الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين على منصة أبشر الإلكترونية لخدمات الأفراد وقد حددت مصلحة الأحوال المدنية بعض الشروط لإتمام عملية التجديد للهوية الوطنية.

خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا من خلال منصة أبشر

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية. ثم يقوم المواطن بإختيار الخدمات الإلكترونية للأفراد. بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر من خلال البريد الإلكتروني وتعين كلمة سر للحساب الخاص بالمواطن. يقوم المواطن بإختيار أيقونة خدماتي. ثم يقوم المواطن بإختيار أيقونة الأحوال المدنية من الصفحة الرئيسية. بعد ذلك يقوم المواطن بإختيار على تجديد الهوية الوطنية. يجب أن يوافق المواطن على كافة الشروط والأحكام وذلك بعد قراءتها جيدا. يقوم المواطن بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة على المنصة بطريقة صحيحة. ثم يقوم المواطن بإختيار أيقونة تقديم الطلب. بعد ذلك يقوم المواطن بإختيار العنوان الوطني ويقوم بتسديد رسوم تجديد الهوية الوطنية.

شروط تجديد الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر الإلكترونية