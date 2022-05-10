خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا من خلال منصة أبشر والشروط المطلوبة

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن إمكانية تجديد المواطنين الهوية الوطنية إلكترونيا من خلال منصة أبشر ويستغرق وقت إصدار الهوية الوطنية لمدة 14 يوم كحد أقصى ثم يتم إرسال رسالة بتوفر البطاقة لاستلامها، وتعتبر منصة أبشر للتوظيف هي واحدة من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية التي تقوم بتقديم العديد من الوظائف والخدمات إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين داخل أراضيها كما أنها يتم تطويرها من خلال مركز المعلومات الوطني وتوفر للكثير من العمال فرص توظيف متمثلة في مركز المعلومات الوَطني، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا من منصة أبشر الإلكترونية.

الشروط المطلوبة لتجديد الهوية الوطنية إلكترونيا

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها لتجديد الهوية الوطنية إلكترونيا من منصة أبشر

يشترط أن يقوم المتقدم بدفع كافة المخالفات والغرامات المالية المسجلة عليه في الأحوال المدنية.

يجب أن يكون متبقي على انتهاء الهوية الوطنية 180 يوم أو أقل.

خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا

يمكن تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا من خلال منصة أبشر عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر من خلال الرابط التالي: https://www.absher.sa/portal/landing.html

الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار أبشر الأفراد.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول إلى القائمة الرئيسية واختيار خدماتي.

الضغط على أيقونة الأحوال المدنية.

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية ومنها تجديد بطاقة الأحوال.

كتابة البيانات المطلوبة لتجديد الهوية.

الضغط على تقديم طلب التجديد.

طريقة الاستعلام عن تاريخ صلاحية الهوية الوطنية

الاستعلام عن تاريخ صلاحية الهوية الوطنية إلكترونيا من خلال بوابة أبشر الإلكترونية بالخطوات التالية: