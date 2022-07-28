خطوات تجديد الجواز السعودي 1444 عبر أبشر ورسوم التجديد

تجديد الجواز السعودي 1444 عبر أبشر تعتبر من الطرق الإلكترونية الميسرة لاستخراج أو تجديد الجواز واي من الخدمات حيث يمكن لأي شخص من المملكة العربية السعودية تجديد جواز السفر السعودي سواء من خلال المنصة الوطنية الموحدة، أو من ‏دليل أبشر‏ الرسمي، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف على طريقة تجديد الجواز السعودي ورسوم وشروط التجديد أيضاً.

طريقة تجديد الجواز السعودي 1444 عبر منصة أبشر

الدخول إلى رابط منصة أبشر. بعد ذلك قم باختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسة. ثم قم باختيار إصدار جواز سفر أو تجديده. وبعد ذلك سجل اسم المستفيد من تلك الخدمة. وبعدها سوف تظهر لك بيانات جواز السفر. فيما بعد اختر مدة صلاحية جواز السفر. وبعد ذلك حدد مكان استلام الجواز من إحدى مقرات الجوازات أو من خلال البريد السعودي. ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام. ثم أكد طلبك بتجديد أو إصدار الجواز بعد التأكد من بياناتك بنسخة الجواز. وبعدها سوف تظهر لك صفحة توكيد طلبك حيث يتم طباعة الجواز وإرساله بالبريد السعودي.

خطوات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي واستلامه بالبريد السعودي

أحضر ما يثبت تجديد الجواز من منصة أبشر.

وبعدها قم بتأكيد عنوانك الوطني أو قم بتسجيل عنوان وطني جديد لك.

وبعد ذلك أحضر حوازك القديم وسلّمه إلى الموظف المختص بالبريد.

وبعدها قم بسداد رسوم إيصال الجواز إلى البريد.

وبعد ذلك أرسل جوازك الجديد مع القديم عبر العنوان الوطني عقب إلغاء الجواز القديم.

وأخيرًا في حالة إصدار جواز جديد يجب عليك استلامه رسميًا عبر البريد السعودي بشكل إلزامي.

شروط تجديد الجواز السعودي

لتجديد جواز السفر السعودي يجب استيفاء الشخص لعدة شروط وهي كالآتي:

يشترط أن يكون الشخص قد سجل الخصائص الحيوية في النظام وهي البصمة والصورة.

يجب أن يكون المستفيد مسجلا بمنصة أبشر.

كما يجب أيضاً أن يسجل المستفيد عنوانه الوطني.

يلزم أن يقوم الشخص بسداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز.

ويجب أن يحصل المستفيد على موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز بالتأكيد.

وفي حال عدم وجود أحد الأبوين أو كلاهما، لا بد أن يوافق المفوض عنهم بالموافقة. فإذا كان المفوض أحد الإخوة يشترط أن يكون قد أتم 21 عامًا. مع ضرورة إحضار صك حصر الورثة أو المفوض بالنظام.

كما يجب أن يقوم المستفيد بالموافقة على كافة التعليمات والتعهدات المطلوبة داخل منصة أبشر.

يجب على المستفيد إحضار الجواز القديم في حال تجديده للجواز واستلامه من أحد مكاتب الجوازات السعودية.

يشترط أن يخلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية.

لا بد أن يصدر الجواز لمن أتم ال21 عامًا من خلال منصة أبشر بحسابه الشخصي.

وفي حالة إصدار الجواز إلكترونيًا يجب على المستفيد حجز موعد إلكتروني وبعد ذلك تعبئة استمارة الإصدار أو التجديد للجواز، وبعدها تسليم الهوية الوطنية وصورة منها، مع صورتين شخصيتين وإحضار الجواز القديم أثناء الاستلام.

إدارات الجوازات التي تمنح جواز السفر السعودي

يمكنك معرفة إدارات الجوازات التي يمكنها إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي وذلك من الجدول التالي:

الرياض جدة الدمام العاصمة المقدسة المدينة المنورة الطائف ينبع بريدة حائل الأحساء الخفجي حفر الباطن تبوك القريات عرعر الجوف أبها جازان نجران الباحة الخرج الجبيل = = = =

رسوم تجديد جواز السفر السعودي

أشارت المديرية العامة للجوازات السعودية، بأن رسوم تجديد الجواز السعودي، هي كالآتي:

300 ريال سعودي لمدة 5 أعوام 600 ريال سعودي لمدة 10 أعوام

مع مراعاة أن تجديد جواز السفر السعودي 10 سنوات، يكون لمن أتم وبلغ ال21 عامًا.

كم يوم يستغرق تجديد جواز السفر السعودي؟

يستغرق تجديد جواز السفر السعودي 1444 في المملكة العربية السعودية 3 أيام من بداية بدء الخدمة، حيث يتم استخراج موافقة الإدارة العامة للجوازات، وبعدها يمكن للمستفيد أن يحصل على الجواز الجديد الخاص به، إما من خلال البريد السعودي أو استلامه من أحد فروع ومكاتب الجوازات السعودية.