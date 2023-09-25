تجاوز 100 مليون ريال.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تكشف تفاصيل توقيف رجل أعمال سعودي بعد حصوله على تمويلات بنكية كبيرة

في تطورات جديدة، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة مكافحة الفساد أن الهيئة قد قامت بمتابعة ومعالجة العديد من القضايا الجنائية خلال الأوقات الأخيرة، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية مستمرة تجاه من ارتكب تلك الجرائم.

القبض على رجل أعمال - مصدر الصورة: سبق.

ومن بين القضايا التي نالت الاهتمام، أبرزها ما حدث بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، حيث تم القبض على رجل أعمال مشهور بتهمة الحصول على تمويلات بنكية بمبالغ ضخمة تفوق المائة مليون ريال، استنادًا إلى عقود مشاريع غير حقيقية.

وتشير المعلومات الأولية إلى تورط موظف بالبنك في هذه العملية، حيث كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل مساعدته في تنفيذ الصفقة.