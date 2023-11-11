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تتويج الأبطال: نادي الصقور السعودي يكرِّم الفائزين في شوط “جير شاهين فرخ” بسباق الملواح

منير محمد علي

أقام نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم، شمال مدينة الرياض، فعاليات شوط (جير شاهين فرخ) ضمن سباق الملواح، وشهد هذا الشوط منافسة قوية بين الصقارين المشاركين.

نادي الصقور السعودي يُكرِّم الفائزين في شوط (جير شاهين فرخ) بسباق الملواح

صقور –المصدر: حساب نادي الصقور السعودي

في النتائج، حقق برغش بن محمد المنصوري المركز الأول والثاني، فيما احتل أرميزان بن عبدالله الدوسري المركز الثالث، وتوج عبدالهادي بن عبدالله المطيري بالمركز الرابع، وحل ثقل بن هجرس الدوسري في المركز الخامس.

بعد انتهاء السباق، قام نادي الصقور السعودي بتكريم الفائزين في هذا الشوط، وقد تمنح جوائز مالية للفائزين حسب ترتيبهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف ريال، والفائز بالمركز الثاني على 15 ألف ريال، والفائز بالمركز الثالث على 10 آلاف ريال، أما صاحب المركز الرابع فيحصل على ثمانية آلاف ريال، والفائز بالمركز الخامس يحصل على خمسة آلاف ريال.

أيضاً سيتواصل سباق الملواح اليوم، السبت، من خلال إقامة شوط (تبع جير فرخ)، ويُجرى سباق الملواح في ميدان “دعو” على مسافة 200 متر، وسيحصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى في هذا الشوط على جوائز مالية تصل إجماليها إلى 63 ألف ريال.

حيث ينظم نادي الصقور السعودي سباق الملواح بهدف تجديد إرث الصقور ورفع الوعي بها وتأصيلها، ويهدف السباق إلى تشجيع الصقارين، خاصة الشباب، على ممارسة هوايتهم وتطوير مهاراتهم في هذه الهواية، حيث يأتي هذا السباق كتمهيد لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته السادسة، والذي سيقام في الفترة من 28 نوفمبر إلى 14 ديسمبر المقبل، يُعتبر هذا المهرجان أكبر تجمع للصقور في العالم، حيث يتنافس صقارين سعوديين ودوليين على جوائز مالية ولقب كؤوس الملك عبدالعزيز للصقور.

تحليل: يعكس هذا الخبر النشاطات الرياضية المتنوعة في المملكة العربية السعودية، حيث يُظهر الاهتمام برياضة الصقور وتنظيم سباقات الملواح، يقوم نادي الصقور السعودي بتنظيم هذه الفعالية لتعزيز التراث والثقافة المرتبطة بالصقور، وتشجيع الشباب على ممارسة هذه الهواية وتطوير مهاراتهم فيها، وتُعد جوائز المال المقدمة للفائزين حافزاً للمشاركة وتحفيزهم على تحقيق الأداء الجيد.

من الملاحظ أن هذا السباق جزء من استعدادات المملكة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يُعد أكبر تجمع للصقور في العالم، يعتبر هذا المهرجان فرصة للصقارين السعوديين والدوليين للمنافسة وتبادل الخبرات، ويسهم في رفع الوعي بثقافة الصقور والحفاظ على هذا التراث القديم.

يمكن أن يعزز هذا النوع من الأنشطة الرياضية الثقافة والسياحة في المملكة العربية السعودية، حيث يستقطب المشاركين والمتفرجين من داخل المملكة وخارجها، أيضاً يساهم في تعزيز صورة المملكة كوجهة رياضية وثقافية متنوعة.

وفي النهاية، يُعد تكريم الفائزين ومنحهم الجوائز المالية إشادة بالجهود المبذولة وتقديراً لتفوقهم في سباق الملواح، أيضاً يعكس هذا التكريم اهتمام النادي بتشجيع المواهب والتميز في هذا المجال، ويعزز أهمية هذه الرياضة في المجتمع.

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منير محمد علي

صحفي متميز ومحاسب ماهر، لديّ خبرة واسعة في العديد من المواقع الإلكترونية والطابعات الرائدة، حيث قمت بتطوير وتحرير محتوى ذكي وجذاب في مجالات متنوعة.

ملتزم بالابتكار والتميز، وأعمل بشغف للحفاظ على جودة وتميز المحتوى الذي أقدمه، مهتم بالأخبار والأحداث الجارية، دائماً على اطلاع بكل جديد في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة والثقافة.

بالإضافة لعملي ككاتب صحفي، محاسب متفانٍ وذو خبرة واسعة في مجال المالية والمحاسبة، قمت بإعداد التقارير المالية وتحليل الأرقام بدقة واحترافية.

أؤمن بأهمية الاطلاع على كل جديد، فأعتبر العلم والمعرفة قوتي الدافعة، أهوى الكتابة في البحث العلمي والكشف عن أسرار العالم من حولي، أسعى جاهداً لتبسيط المفاهيم العلمية ونشر المعرفة القيمة للجميع.

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