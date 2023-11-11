تتويج الأبطال: نادي الصقور السعودي يكرِّم الفائزين في شوط “جير شاهين فرخ” بسباق الملواح

أقام نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم، شمال مدينة الرياض، فعاليات شوط (جير شاهين فرخ) ضمن سباق الملواح، وشهد هذا الشوط منافسة قوية بين الصقارين المشاركين.

صقور –المصدر: حساب نادي الصقور السعودي

تكريم الفائزين في شوط فئة جير شاهين فرخ ⁧#سباق_الملواح⁩ 2023

⁧#نادي_الصقور_السعودي⁩ 𓅃 pic.twitter.com/DsJ8UrcrIa — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) November 10, 2023

في النتائج، حقق برغش بن محمد المنصوري المركز الأول والثاني، فيما احتل أرميزان بن عبدالله الدوسري المركز الثالث، وتوج عبدالهادي بن عبدالله المطيري بالمركز الرابع، وحل ثقل بن هجرس الدوسري في المركز الخامس.

أسماء الفائزين في شوط فئة جير شاهين فرخ ⁧#سباق_الملواح⁩ 2023

⁧#نادي_الصقور_السعودي 𓅃 pic.twitter.com/eWjmflBPr5 — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) November 10, 2023

بعد انتهاء السباق، قام نادي الصقور السعودي بتكريم الفائزين في هذا الشوط، وقد تمنح جوائز مالية للفائزين حسب ترتيبهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف ريال، والفائز بالمركز الثاني على 15 ألف ريال، والفائز بالمركز الثالث على 10 آلاف ريال، أما صاحب المركز الرابع فيحصل على ثمانية آلاف ريال، والفائز بالمركز الخامس يحصل على خمسة آلاف ريال.

نحو خط البداية ينطلق المتسابقون #سباق_الملواح⁩ 2023

⁧#نادي_الصقور_السعودي⁩ 𓅃 pic.twitter.com/912WKjy75o — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) November 10, 2023

أيضاً سيتواصل سباق الملواح اليوم، السبت، من خلال إقامة شوط (تبع جير فرخ)، ويُجرى سباق الملواح في ميدان “دعو” على مسافة 200 متر، وسيحصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى في هذا الشوط على جوائز مالية تصل إجماليها إلى 63 ألف ريال.

تنافسٌ على الموروث جمع المتسابقين، وغداً يتجدد التحدّي #سباق_الملواح⁩ 2023

⁧#نادي_الصقور_السعودي⁩ 𓅃 pic.twitter.com/SoBjbTMGms — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) November 10, 2023

حيث ينظم نادي الصقور السعودي سباق الملواح بهدف تجديد إرث الصقور ورفع الوعي بها وتأصيلها، ويهدف السباق إلى تشجيع الصقارين، خاصة الشباب، على ممارسة هوايتهم وتطوير مهاراتهم في هذه الهواية، حيث يأتي هذا السباق كتمهيد لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته السادسة، والذي سيقام في الفترة من 28 نوفمبر إلى 14 ديسمبر المقبل، يُعتبر هذا المهرجان أكبر تجمع للصقور في العالم، حيث يتنافس صقارين سعوديين ودوليين على جوائز مالية ولقب كؤوس الملك عبدالعزيز للصقور.

ترقّب وحماس لحسم السباق 🔥#سباق_الملواح⁩ 2023

⁧#نادي_الصقور_السعودي⁩ 𓅃 pic.twitter.com/F23GZFTlz5 — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) November 10, 2023

تحليل: يعكس هذا الخبر النشاطات الرياضية المتنوعة في المملكة العربية السعودية، حيث يُظهر الاهتمام برياضة الصقور وتنظيم سباقات الملواح، يقوم نادي الصقور السعودي بتنظيم هذه الفعالية لتعزيز التراث والثقافة المرتبطة بالصقور، وتشجيع الشباب على ممارسة هذه الهواية وتطوير مهاراتهم فيها، وتُعد جوائز المال المقدمة للفائزين حافزاً للمشاركة وتحفيزهم على تحقيق الأداء الجيد.

من الملاحظ أن هذا السباق جزء من استعدادات المملكة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يُعد أكبر تجمع للصقور في العالم، يعتبر هذا المهرجان فرصة للصقارين السعوديين والدوليين للمنافسة وتبادل الخبرات، ويسهم في رفع الوعي بثقافة الصقور والحفاظ على هذا التراث القديم.

مراحل ما قبل السباق 📝 ⁧#سباق_الملواح⁩ 2023

⁧#نادي_الصقور_السعودي⁩ 𓅃 pic.twitter.com/rtlavF0sXe — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) November 10, 2023

يمكن أن يعزز هذا النوع من الأنشطة الرياضية الثقافة والسياحة في المملكة العربية السعودية، حيث يستقطب المشاركين والمتفرجين من داخل المملكة وخارجها، أيضاً يساهم في تعزيز صورة المملكة كوجهة رياضية وثقافية متنوعة.

وفي النهاية، يُعد تكريم الفائزين ومنحهم الجوائز المالية إشادة بالجهود المبذولة وتقديراً لتفوقهم في سباق الملواح، أيضاً يعكس هذا التكريم اهتمام النادي بتشجيع المواهب والتميز في هذا المجال، ويعزز أهمية هذه الرياضة في المجتمع.