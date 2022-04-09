هدية الملك سلمان ولي العهد للشعب السعودي في رمضان| والبداية 50 مليون ريال

محمد فوزي

في الوقت الذي تستعد فيه الكثير من الأسر ومن المواطنين لصرف مكرمة الملك في شهر رمضان الكريم، والتي تصل قيمتها لـ 2000 ريال، دشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسميًا، الحملة الوطنية للعمل الخيري التي تقام للعام الثاني على التوالي بالمملكة، للتيسير على المواطنين في جميع أنحاء المملكة ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة.

هدية الملك سلمان ولي العهد للشعب السعودي في رمضان| والبداية 50 مليون ريال

هدية الملك سلمان للسعوديين

وكان الملك سلمان أو المتبرعين للحملة بمبلغ 30 مليون ريال، كما تبرع الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 20 مليون ريال، وهو الأمر الذي يعكس مدى اهتمام القيادة الحاكمة بدعم العمل الخيري، وتحفيزهما للمواطنين والمقيمين في المملكة وتشجيعهم على على تعزيز التكافل الاجتماعي والتبرع في الشهر المبارك، مع تفويض الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بمتابعة سير جمع التبرعات.

هدية الملك سلمان ولي العهد للشعب السعودي في رمضان| والبداية 50 مليون ريال 1 9/4/2022 - 1:48 ص
هدية الملك سلمان ولي العهد للشعب السعودي في رمضان| والبداية 50 مليون ريال
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كما تم تفويض رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان أيضًا بمتابعة الحملة، والذي قام بدوره رئيسها الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، بتوجيه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على التبرعَيْن السخيَّيْن، مؤكدًا أن ذلك يجسد عظيم اهتمام القيادة الحكيمة بدعم الأعمال الخيرية في شتى المجالات.

طريقة التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون وشروط التسجيل

والمنصة تحقق أرقام قياسية

يأتي إطلاق منصة إحسان للحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري، امتدادًا لما تم تحقيقه بالحملة الأولى من أرقام قياسية للعمل الخيري والتبرعات، التي وصلت إلى أكثر من مليار و470 مليون ريال، وهو ما عاد بالنفع على أكثر من 4 ملايين و465 ألف مستفيد ومستفيدة.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



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