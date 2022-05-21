“السعودية” متى عيد الأضحى تاريخ هجري – ميلادي .. تعرف على موعد إجازة العيد 2022 “القطاع الحكومي – الخاص – البنوك”

في المملكة العربية السعودية كثرت التساؤلات من قِبل المُواطنين أو حتى المُقيمين عن موعد عيد الأضحى المُبارك، وذلك بعدما شارف شهر شوال على نهايته، فالبعض يتساءل “شهر كم عيد الأضحى” والبعض الآخر يتساءل “متى عيد الأضحى بتوقيت السعودية”، سواء هذا أم ذاك.. فضلاً تابعوا معنا التقرير التالي حيث تُسلط الضوء للإجابة على سؤال “كم باقي لعيد الأضحى 2022”.

متى عيد الأضحى 2022 في السعودية

يأتي عيد الأضحى المُبارك بالهجري في شهر ذي الحجة تحديداً في اليوم العاشر لهذا العام 1443 الذي يوافق يوم التاسع من شهر يوليو من العام الجارِ 2022، وجدير بالذكر أن ذلك هو تاريخ عيد الأضحى 2022 في السعودية، وهو أيضاً توقيت اليوم الأول وبحسب ما أعلنت عنه الهيئات المُختصة فإن العيد الأضحى يستمر حتى 4 أيام، وللإجابة على سؤال “متى ينتهي عيد الأضحى” فإن آخر يوم بالعيد هو الرابع عشر من شهر ذي الحجة 1443 المُوافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022 مـ.

موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2022 في السعودي

بعد أن تطرقنا للإجابة على سؤال “عيد الأضحى يوافق يوم كم” سوف نُوضح لكم أيضاً موعد إجازة عيد الأضحى 2022 للموظفين الحكوميين، وجدير بالذكر أن إجازة عيد الأضحى 1443 للموظفين بالقطاع الخاص سوف تبدأ من يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1443 هـ المُوافق يوم الثامن من شهر يوليو 2022 مـ.

متى إجازة عيد الأضحى 1443 السعودية للقطاع الحكومي “العام”؟

أما عن موعد بداية إجازة عيد الأضحى 1443 للقطاع الحكومي “العام” فهي تختلف بعض الشيء عن موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية للقطاع الخاص، حيث إن إجازة العيد الأضحى للقطاع العام “الحكومي” سوف تبدأ الاثنين الخامس من ذي الحجة 1443 هـ المُوافق الرابع من شهر يوليو 2022 مـ.

بداية إجازة عيد الأضحى 1443 في السعودية للبنوك

أعلنت في وقت سابق “البنك المركزي السعودي” أن موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك 2022 سوف تبدأ من يوم الأربعاء السابع من شهر ذي الحجة 1443 هـ المُوافق يوم السادس من شهر يوليو 2022 مـ، وسوف تستمر إجازة عيد الأضحى 1443 للبنوك حتى يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر ذي الحجة المُوافق الثاني عشر من شهر يوليو 2022 مـ

متى إجازة عيد الأضحى 1443 للمدارس في السعودية

جدير بالذكر أن موعد بداية إجازة نهاية العام الدراسي 2022 وفقاً للتقويم الدراسي 1443 سوف يكون بنهاية دوام الخميس المُوافق 30 يونيو 2022 مـ المُوافق يوم 1 ذي الحجة 1443 هـ، وبذلك سوف يحصل الطُلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية على إجازة العام الدراسي قبل موعد عيد الأضحى 2022.

كم باقي على عيد الأضحى 1443 في السعودية؟

باقي على موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية 48 يوم فقط من تاريخ نشر التقرير التالي، وسوف نُوضح لكم أدناه كم باقي على عيد الأضحى لجميع القطاعات: