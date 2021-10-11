تاريخ حساب المواطن لشهر أكتوبر 2021

بواسطة غزلان يوسف

متى بتم صب حساب المواطن لهذا الشهر في المملكة العربية السعودية ، هذا هو التساؤل المطروح عند بداية هذا الشهر الميلادي فعودتتنا الحكومة السعودية بمنحها عند وصول اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المحليين في ظل الوباء المستجد ، وتمكينهم من الحصول على متطلبات العيش الكريم ، ويخص حساب المواطن الفئة التي تتلقى دخل ضعيف والبطالين ( لايتحصلون على راتب شهري من اي جهة معتمدة ) ، وفي الفقرات التالية سنتعرف عن موعد نزول حساب المواطن في الحسابات البنكية.

حساب المواطن
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متى موعد تدفق حساب المواطن لهذا الشهر

من أجل استقرار مواعيد صرف حساب المواطن ، عمدت الجهات المختصة للملكة العربية السعودية اعتبار الأشهر الميلادية عوضا للأشهر الهجرية وتحديدها مسبقا لتكون في اليوم العاشر من كل شهر ، واستثنت في ذلك توافق التاريخ مع عطلة نهاية الأسبوع .

عند تصادف التاريخ المذكور يوم الجمعة يتم تسبيقه باليوم الذي قبله الخميس ، أما في حالة ترافق أجل حساب المواطن بيوم السبت يؤجل لليوم الذي يليه الأحد .

أما بخصوص شهر أكتوبر 2021 تكون الاستفادة من حساب المواطن في اليوم العاشر وهو يوم الاحد الموافق ل 04 ربيع الأول 1443 هجري.

الشروط المطلوبة لقبول التقديم على منحة حساب المواطن

على ما جاء به الموقع الالكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية   .ca.gov.sa ، أنه يجب تحقق الشروط الأهلية التالية:

  • أن تكون جنسية المستفيد سعودية .
  • ان لاتتجاوز مدة اقامة متلقي حساب المواطن خارج التراب السعودي ثلاثة أشهر خلال السنة.
  • أن لايكون طالب المنحة صادرا في حقه عقوبة أي عقوبة قضائية أو محكوم عليه بالسجن .
  • إعطاء كافة المعلومات صحيحة المتعلقة بالدخل المادي والحالة الاجتماعية للأسرة عند طلب التسجيل في حساب المواطن.


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