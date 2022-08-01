عاجل وزارة المالية تنشر تاريخ إيداع العوائد السنوية 1444 ورابط التسجيل في المناخ السنوي عبر moi.gov.sa

أعلنت وزارة المالية ميعاد الصرف للعوائد السنوية، والتوقيت الذي يسقط به حق الشخص بالصرف لتلك العوائد إن لم يلتزم بالوقت المحدد، وهذا إن لم يقم الشخص باستلام المبلغ بالميعاد المحدد، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم تاريخ إيداع العوائد السنوية، والتي تُعرف باسم المناخ السنوي والعادة وجميعا مُجرد مُسميات.

تاريخ إيداع العوائد السنوية 1444

إن ميعاد الصرف للعوائد السنوية يكون مع ابتداء شهر محرم وجمادى الآخر، وفقاً للتعميم من إدارة المقررات العامة، ولابد من قيام جميع المستفيدين بصرف تلك العوائد بالميعاد الذي يتم تحديده، وإلا فإن حق الشخص في الصرف يسقط بسبب تأخير الاستلام.

التسجيل بالمناخ السنوي

بإمكانك أن تقوم بالتسجيل للعوائد السنوية المتاحة من وزارة المالية، فعليك القيام ببعض الخطوات المساعدة بهذا الأمر وهي كالآتي:

لابد من التوجه بشكل مباشر للموقع التابع لوزارة الداخلية.

تقوم بالدخول لخدمات الوزارة ومن بعدها تنتقل لخدمات الأفراد.

تضغط على كلمة رفع المصوغات لصرف العوائد السنوية.

توافق على جميع الأحكام التي تخص الخدمة.

تتوجه للخدمة من خلال الخانة المتواجدة داخل الخدمة.

تكتب المعلومات وتضغط فوق كلمة استعلام.

تستعرض كافة المعلومات بالتفصيل وترفع الوثائق التي يتم طلبها.

تنتظر إلى أن يتم الموافقة على الطلب أو حتى رفضه.

الاستعلام عن ميعاد الصرف للعوائد السنوية

بإمكانك أن تقوم بالاستعلام عن ميعاد الصرف للعوائد السنوية بالمملكة السعودية، وهذا يتم عبر الاتباع لبعض الخطوات التي تتمم هذا الأمر بشكل صحيح، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:

أولاً تتوجه لموقع وزارة المالية.

تضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية بالمكان العلوي.

تنقر فوق استعلام عن العوائد السنوية.

تقرأ جميع التفاصيل ومن بعدها توافق على جميع الشروط.

تضغط على خانة الانتقال للخدمة.

تكتب رقم الهوية بمكانه الصحيح.

تضيف رمز التحقق الظاهر بالصورة.

تضغط على اختيار بحث تجده باللون الأخضر.

تعرف ميعاد الصرف المحدد.

استعلام عن العوائد السنوية

هناك بعض الخطوات المحددة التي تمكن الأشخاص من القيام بالاستعلام عن العوائد السنوية، وإليكم هذه الخطوات وهي كالآتي: