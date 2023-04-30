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وزارة الموارد البشرية تكشف كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444 عبر الموقع الرسمي sbis.hrsd.gov.sa

خالد الشهري

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالكشف عن كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للدفعة الجديدة إلى المستفيدين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ونتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيف يمكنكم الوصول إليها ومعرفتها وهذا قبل ساعات من بدء عمليات الإيداع في حسابات المستفيدين، وكيف تتأكد من اذا كان الراتب الظاهر لك مناسب لك أم اقل وهذا عبر حاسبة الضمان الاجتماعي المطور التي نترك لكم رابطها في الأسفل، فتابع معنا للتفاصيل.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444

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وقد قامت الوزارة منذ أيام قليلة بالكشف عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور إلى المستفيدين في المملكة العربية السعودية، وهذا بخصوص الدفعة رقم 17 من برنامج الدعم الضمان المطور.

وبالطبع بعد الإعلان عن نتائج الأهلية ينتظر المواطنون المؤهلون ظهور قيمة المعاش المقررة للضمان، والتي يتم الكشف عنها قبل يوم أو يومين من إيداع رواتب الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين البنكية في اليوم الأول من الشهر الميلادي الجديد، فتابع معنا للتفاصيل.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444

وننشر لكم متابعينا رابط الاستعلام عن قيمة صرف المعاش الخاص بكم، حيث يتم احتساب القيمة آليا في النظام من خلال وضع عدة عوامل في الحسبان، والتي منها الحد المانع ومجموع الدخل الشهري وعدد أفراد الاسرة حسب سلم معاشات الضمان الاجتماعي، وللاستعلام تابع الخطوات الموضحة:

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444 كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444

  • ادخل إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر هذا الرابط sbis.hrsd.gov.sa.
  • ثم تقوم بتسجيل الدخول في حسابك برقم الهوية وكلمة المرور.
  • في حسابك، تدخل إلى برامج الدعم الخاصة بي.
  • انقر على أهلية الدفعة.
  • ثم تنزل إلى الدفعات المالية، لتجد قيمة الراتب.

حاسبة راتب الضمان المطور الجديد

وفي حالة اذا كنت ترغب في معرفة القيمة المستحقة لك في الدعم، وهل المبلغ الذي تم احتسابه لك في الدفعة صحيح أم لا وهذا في حالة اذا كنت تريد تقديم الاعتراض، فيمكنك استخدام الحاسبة كما يلي:

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444 كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444

  • ادخل إلى الرابط المتروك بالأعلى.
  • ثم انقر على حساب الدعم.
  • تفتح لك صفحة الحاسبة.
  • قم بإدخال البيانات المطلوبة في الصفحة.
  • ثم بعدها انقر على احسب.
  • ليظهر لك القيمة الخاصة بالراتب في حالتك كذا ريال سعودي.
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خالد الشهري

ادرس البرمجة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
خبرة سنتين في مجال الكتابة، واهتم بمساعدة الاشخاص خاصة في الخدمات الإلكترونية سواء الحكومية والغير حكومية

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