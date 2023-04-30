وزارة الموارد البشرية تكشف كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444 عبر الموقع الرسمي sbis.hrsd.gov.sa

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالكشف عن كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للدفعة الجديدة إلى المستفيدين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ونتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيف يمكنكم الوصول إليها ومعرفتها وهذا قبل ساعات من بدء عمليات الإيداع في حسابات المستفيدين، وكيف تتأكد من اذا كان الراتب الظاهر لك مناسب لك أم اقل وهذا عبر حاسبة الضمان الاجتماعي المطور التي نترك لكم رابطها في الأسفل، فتابع معنا للتفاصيل.

اخر اخبار الضمان الاجتماعي المطور

وقد قامت الوزارة منذ أيام قليلة بالكشف عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور إلى المستفيدين في المملكة العربية السعودية، وهذا بخصوص الدفعة رقم 17 من برنامج الدعم الضمان المطور.

غداً إيداع معاشات الضمان الاجتماعي المطور فقط.#الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/zfPuGNstB3 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) April 30, 2023

وبالطبع بعد الإعلان عن نتائج الأهلية ينتظر المواطنون المؤهلون ظهور قيمة المعاش المقررة للضمان، والتي يتم الكشف عنها قبل يوم أو يومين من إيداع رواتب الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين البنكية في اليوم الأول من الشهر الميلادي الجديد، فتابع معنا للتفاصيل.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444

وننشر لكم متابعينا رابط الاستعلام عن قيمة صرف المعاش الخاص بكم، حيث يتم احتساب القيمة آليا في النظام من خلال وضع عدة عوامل في الحسبان، والتي منها الحد المانع ومجموع الدخل الشهري وعدد أفراد الاسرة حسب سلم معاشات الضمان الاجتماعي، وللاستعلام تابع الخطوات الموضحة:

ادخل إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر هذا الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

ثم تقوم بتسجيل الدخول في حسابك برقم الهوية وكلمة المرور.

في حسابك، تدخل إلى برامج الدعم الخاصة بي.

انقر على أهلية الدفعة.

ثم تنزل إلى الدفعات المالية، لتجد قيمة الراتب.

حاسبة راتب الضمان المطور الجديد

وفي حالة اذا كنت ترغب في معرفة القيمة المستحقة لك في الدعم، وهل المبلغ الذي تم احتسابه لك في الدفعة صحيح أم لا وهذا في حالة اذا كنت تريد تقديم الاعتراض، فيمكنك استخدام الحاسبة كما يلي: