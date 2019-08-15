تابع جدول التقويم الدراسي بالسعودية 1441 وتوقيت بدء العام الدراسي وعودة المعلمين والإداريين للعمل

نتابع مع حضراتكم أول بأول آخر أخبار وزارة التعليم السعودية، وآخر المستجدات بشأن جدول التقويم الدراسي بالسعودية 1441، وموعد بدء الدراسة 1440، أيضا سنتعرف على موعد عودة المدرسين والإداريين إلي عملهم بمدارس المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم عودة الدراسة بالسعودية وبدء العام الجديد 1440.

جدول التقويم الدراسي بالسعودية 1440

في هذه الآونة تزداد عمليات البحث حول موعد بدء الدراسة 1440 بالسعودية بشكل كبير، إضافة إلي جدول التقويم الدراسي 1441، من خلال موضوع اليوم سوف نكشف لكم كافة التفاصيل للتعرف على جدول التقويم الدراسي للسنة الدراسية الجديد 1441، وكشف كافة الملامح المتضمنة، وبعض الأسس المنظمة لتقويم العام الدراسي الجديد 1441.

تقويم العام الدراسي الجديد بالسعودية 1441

سوف نكشف لكم اليوم بعض التعديلات الطفيفة التي تمت على جدول التقويم الدراسي 1441 خصوصا للإداريين، أيضا سوف نكشف عن توقيت اختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني، ومواعيد العطلات الرسمية، واجازة نهاية العام.

التقويم الدراسي بالسعودية 1440/1441

قامت وزارة التعليم السعودية منذ قرابة العام ونصف، بالإفصاح عن خطة التقويم الدراسي لفترة 5 سنوات دراسية متتالية بالمملكة، إلا أن هناك بعض التغييرات الجديدة التي تمت في جدول التقويم الدراسي لسنة 1441، هذا التغيير متعلق بعودة الإداريين والإداريات بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة لاستئناف العمل.

التقويم الدراسي 1441

لقد اعتمدت وزارة التعليم السعودية جدول التقويم الدراسي 1441، مع الكشف عن توقيت بدء وختام الفصل الدراسي الأول، وتوقيت بدء وختام الفصل الدراسي الثاني، إلي جانب موعد الامتحانات والعطلات الرسمية في السعودية، وهي كالتالي:

موضوع الجدول يوم التاريخ بالهجري التاريخ بالميلادي بدء السنة الدراسة الفصل الأول الأحد 2/ 1/ 1441 1/ 9/ 2019 عطلة اليوم الوطني بالسعودية الإثنين 24/ 1/ 1441 23/ 9/ 2019 امتحانات نصف العام الأحد 25/ 4/ 1441 22/ 12/ 2020 إجازة الفصل الدراسي الأول الخميس 7/ 5/ 1441 2/ 1/ 2020 بدء الفصل الدراسي الثاني الأحد 24/ 5/ 1441 19/ 1/ 2020 عطلة عيد الفطر الخميس 14/ 9/ 1441 7/ 5/ 2020 بدء الدراسة عقب إجازة عيد الفطر الأحد 8/ 10/ 1441 31/ 5/ 2020 بدء امتحان آخر العام الثلاثاء 10/ 10/ 1441 2/ 6 /2020 إجازة آخر العام الخميس 19/ 10/ 1441 11/ 6/ 2020

تابعنا مع حضراتكم جدول التقويم الدراسي بالسعودية 1441، تابعونا دائما لمعرفة آخر أخبار وزارة التعليم السعودية، وكل جديد حول الجدول الدراسي والتقويم، وعودة الدراسة بالسعودية 1449، عبر التحديثات المستمرة.