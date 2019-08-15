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تابع جدول التقويم الدراسي بالسعودية 1441 وتوقيت بدء العام الدراسي وعودة المعلمين والإداريين للعمل

كتب حنان صلاحفي آخر تحديث
تابع جدول التقويم الدراسي بالسعودية 1441 وتوقيت بدء العام الدراسي وعودة المعلمين والإداريين للعمل

نتابع مع حضراتكم أول بأول آخر أخبار وزارة التعليم السعودية، وآخر المستجدات بشأن جدول التقويم الدراسي بالسعودية 1441، وموعد بدء الدراسة 1440، أيضا سنتعرف على موعد عودة المدرسين والإداريين إلي عملهم بمدارس المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم عودة الدراسة بالسعودية وبدء العام الجديد 1440.

جدول التقويم الدراسي بالسعودية 1440

في هذه الآونة تزداد عمليات البحث حول موعد بدء الدراسة 1440 بالسعودية بشكل كبير، إضافة إلي جدول التقويم الدراسي 1441، من خلال موضوع اليوم سوف نكشف لكم كافة التفاصيل للتعرف على جدول التقويم الدراسي للسنة الدراسية الجديد 1441، وكشف كافة الملامح المتضمنة، وبعض الأسس المنظمة لتقويم العام الدراسي الجديد 1441.

تقويم العام الدراسي الجديد بالسعودية 1441

سوف نكشف لكم اليوم بعض التعديلات الطفيفة التي تمت على جدول التقويم الدراسي 1441 خصوصا للإداريين، أيضا سوف نكشف عن توقيت اختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني، ومواعيد العطلات الرسمية، واجازة نهاية العام.

التقويم الدراسي بالسعودية 1440/1441

قامت وزارة التعليم السعودية منذ قرابة العام ونصف، بالإفصاح عن خطة التقويم الدراسي لفترة 5 سنوات دراسية متتالية بالمملكة، إلا أن هناك بعض التغييرات الجديدة التي تمت في جدول التقويم الدراسي لسنة 1441، هذا التغيير متعلق بعودة الإداريين والإداريات بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة لاستئناف العمل.

التقويم الدراسي 1441

لقد اعتمدت وزارة التعليم السعودية جدول التقويم الدراسي 1441، مع الكشف عن توقيت بدء وختام الفصل الدراسي الأول، وتوقيت بدء وختام الفصل الدراسي الثاني، إلي جانب موعد الامتحانات والعطلات الرسمية في السعودية، وهي كالتالي:

موضوع الجدوليومالتاريخ بالهجريالتاريخ بالميلادي
بدء السنة الدراسة الفصل الأولالأحد2/ 1/ 14411/ 9/ 2019
عطلة اليوم الوطني بالسعوديةالإثنين24/ 1/ 144123/ 9/ 2019
امتحانات نصف العامالأحد25/ 4/ 144122/ 12/ 2020
 إجازة الفصل الدراسي الأول الخميس7/ 5/ 14412/ 1/ 2020
بدء الفصل الدراسي الثانيالأحد24/ 5/ 144119/ 1/ 2020
عطلة عيد الفطر الخميس14/ 9/ 14417/ 5/ 2020
بدء الدراسة عقب إجازة عيد الفطرالأحد8/ 10/ 144131/ 5/ 2020
بدء امتحان آخر العامالثلاثاء10/ 10/ 14412/ 6 /2020
 إجازة آخر العام الخميس19/ 10/ 144111/ 6/ 2020

تابعنا مع حضراتكم جدول التقويم الدراسي بالسعودية 1441، تابعونا دائما لمعرفة آخر أخبار وزارة التعليم السعودية، وكل جديد حول الجدول الدراسي والتقويم، وعودة الدراسة بالسعودية 1449، عبر التحديثات المستمرة.

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عن الكاتب

حنان صلاح

محررة في موقع نجوم مصرية ومهتمة بالقراءة والتدوين والشعر والأدب العربي

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