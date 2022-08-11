اعلان نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444 عبر منصة جدارة eservices.masar.sa

أكنت وزارة التعليم السعودية اليوم الخميس 11 أغسطس الحالي بشكل رسمي عن اعلان نتائج الوظائف التعليمية 2022/1444، كما تم نشر أسماء المرشحين المقبولين بشكل مبدئي عبر رابط موقع نتائج جدارة الإلكتروني https://eservices.masar.sa/Jadara3، وحاليا يمكن لجميع الطلاب الذين تقدموا في وقت سابق على الوظائف التعليمية الشاغرة الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة وبشكل الكتروني من خلال تطبيق جميع الخطوات التي سننشرها بشكل مفصل ودقيق في الأسطر التالية من هذا المقال.

استعلام نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444

اتاحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية طريقة الاستعلام عن نتائج قبول الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444، حيث يمكن لجميع الطلاب والطالبات الدخول على موقع جدارة واتباع جميع الخطوات التالية:

في بادئ ذي بدء، يحب أن تقوم بالولوج إلى رابط نظام جدارة مسار على شبكة الإنترنت

بعد ذلك قم بتعبئة كل المعلومات المطلوبة الخاصة بالشخص المتقدم إلى الوظائف التعليمية، ثم انقر على زر تسجيل الدخول

يتوجب عليك بعدها النقر على زر الاستعلام عن نتائج وظائف وزارة التعليم السعودية

أخيرا ستظهر لك النتيجة التي تريد الحصول عليها من خلال بوابة جدارة الإلكترونية.

الإعلان عن أسماء المرشحين مبدئيًّا لشغل 11,547 وظيفةً تعليميةً، عبر حساب المتقدم في نظام "#جدارة"، بمنصة "مسار"؛ تمهيداً لاختيار المرشحين نهائيا بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة لدى إدارات التعليم في مقرّ الوظيفة، خلال المدة: 16 – 27 / 1 / 1444 هـ.#واس_عام pic.twitter.com/2IZkh5X7X4 — واس العام (@SPAregions) August 11, 2022

شروط الوظائف التعليمية 1444

حددت وزارة التعليم العديد من الشروط من اجل الالتحاق بالوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444 وجاءت تلط الشروط مدرجة على النحو التالي:

حيازة الجنسية السعودية

يجب ان يمتك المتقدم حساب على نظام جدارة.

من بين اهم الشروط كذلك هو موافقة المتقدم على كافة المعلومات والبيانات المدخلة في النظام، مع وجود الوظيفة المقدم لها بشكل فعلي.

الوظيفة متوافقة مع الشهادة العلمية مع حيازة المتقدم لجميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل

عدم شغل المتقدم لأي وظيفة حكومية، وأن يكون من حملة البكالوريوس فما فوق.

التواصل مع نظام جدارة

كذلك أتاح نظام جدارة الالكتروني إمكانية التواصل مع الإدارة المركزية للموقع والاستفادة من خدمة الدعم الفني من خلال الأرقام التالي: 00966112006666 أو عبر الرقم 19911

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا والذي شرحنا لكم فيه اهم الخطوات التي يمكن من خلالها الدخول على منصة جدارة والاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية 1444 للاطلاع على أسماء المقبولين مبدئيا.