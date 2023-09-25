تألق العرضة الجنوبية في احتفالات الباحة بمناسبة اليوم الوطني

تم إحياء الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين في منطقة الباحة من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والبرامج الوطنية التي أثارت الفخر والاعتزاز بمناسبة هذا الحدث السعيد.

تعتبر المنطقة مشهورة بتراثها الثقافي والفني، حيث تم إدراج العديد من الفنون الشعبية والتراثية ضمن احتفالات السكان، ومن بين هذه الفنون الشعبية تأتي العرضة الجنوبية، والتي تعتمد على تناغم الشعر والإيقاعات والصفوف المتراصة وراقص الإيقاع، وحظيت العرضة السعودية بإعجاب وتفاعل الحضور، حيث شاركوا في الفعاليات المصاحبة التي نظمتها الجهات المختصة.

صورة من احتفالات الباحة باليوم الوطني- المصدر أمانة الباحة على موقع "X"

تعتبر هذه الاحتفالات فرصة للمواطنين والمقيمين للتواصل والتفاعل مع تراث المملكة، وتعرفهم على تنوعها وغناها، وشهدت الفعاليات تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تعكس الهوية والثقافة السعودية، وتعزز الروح الوطنية بين جميع الحضور.