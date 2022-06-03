خطوات إصدار تأشيرة السفر إلى تركيا للسعوديين 2022 وشروطها

يرغب العديد من المواطنين السعوديين في استخراج تأشيرة سفر إلى تركيا، وتهتم العديد من شركات السياحة في الملكة العربية السعودية بتوفير استخراج فيزا تركيا بشكل إلكتروني عبر الإنترنت في حال توافرت الشروط المطلوبة التي تحددها كل شركة، وفي هذا المقال نوضح لكم أبرز الشروط المطلوبة لاستخراج تأشيرة سفر إلى تركيا

السفر إلى تركيا للسياحة بها

تقوم تركيا بالترويج إلى رحلات السياحة الداخلية بها في هذه الفترة حيث تعتبر تركيا من أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها عدد كبير من الزوار من مختلف أنحاء العالم، وذلك ليستمتعوا بزيارة المعالم السياحية المختلفة الموجودة بها وكذلك التراث الإسلامي ومعالك الحضارة الإسلامية هناك، بالإضافة إلى العديد من الأماكن السياحية ذات المناظر الخلابة الجميلة.

خطوات استخراج فيزا تركيا للسعوديين

يتم استخراج تأشيرة السفر إلى السعودية عبر اتخاذ بعض الخطوات التي نوضحها لكم في النقاط التالية:

يتم تحديد الشركة السياحية المطلوب التسجيل بها ثم الدخول إلى موقعها الإلكتروني.

يتم التسجيل الإلكتروني عبر الموقع عبر ملئ استمارة التسجيل التي توفرها الشركات السياحية إلكترونيا.

بعد ذلك يجب تسجيل بيانات التواصل الخاصة بالشخص الذي قام بالتسجيل.

بتم دفع جميع الرسوم الخاصة بإصدار التأشيرة والتي يمكن دفعها إلكترونيا في الوقت الحالي بأكثر من وسيلة.

شروط استخراج تأشيرة السفر إلى تركيا للسعوديين

يتم استخراج التأشيرة طبقا للشروط التالية: