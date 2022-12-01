السعودية تعلن عن نوع جديد من التأشيرات يمكن حامله من عمل عمرة مجانا… تفاصيل ” تأشيرة الزيارة الشخصية ” 1444

تأشيرة الزيارة الشخصية يمكن التقدم للحصول علي زيارة شخصية للمملكة العربية السعودية بزيارة منصة التأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية بالمملكة، وفق إجراءات سهلة وميسرة توفر علي المتقدم وقته وجهده وعناء ذهابه للمصالح الحكومية المنتشرة خدمة من ضمن خدمات الوزارة المقدمة الكترونيآ.

الهدف من تأشيرة الزيارة الشخصية

تأتي الزيارة الشخصية في مساعدة المواطنين في دعوة الأصدقاء للقدوم وقضاء وقت محدد للزيارة وإعطاء الفرصة لأداء مناسك العمرة في أوقات مختلفة طوال العام، ويتم التقدم بطلب الزيارة الشخصية عبر وزارة الداخلية، فمن خلال الموقع الرسمي لها يتم الدخول علي أيقونة منصة التأشيرات وإتباع الإجراءات الموضحة فهناك، بالمنصة قائمة تحت مسمي خدمة الأفراد يتم اختيار خيار طلب الزيارة والنقر عليه وإتباع التعليمات.

طريقة التقديم لطلب الزيارة الشخصية

وفق خطوات أساسية يتم الحصول علي طلب الزيارة وهذه الخطوات هي :

الدخول علي الرابط الرسمي لمنصة التأشيرات علي شبكة الإنترنت.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني.

كتابة البيانات الخاصة بالأشخاص المقرر دعوتهم للزيارة.

النقر بالموافقة علي التعهد الخاص بالطلب المقدم.

طلب الزيارة الشخصية

بعد الانتهاء من خطوات التقديم يتم انتظار الرد من قبل المتقدم ويتم تغيير الحالة من ” طلب زيارة شخصية ” إلي مستند تأشيرة زيارة شخصية” مع إرسال المستند الخاص بالتأشيرة لطالب الدعوة للمملكة واستكمال باقي الإجراءات المطلوبة للخدمة وهي :

كاتبة البيانات الخاصة بنموذج تأشيرة الدخول ودفع الرسوم المقررة والتأمين الطبي للمدعو للزيارة.

يرفق بالطلب المقدم جواز سفر المدعو ويقدم إلي السفارة أو القنصلية أو أحد المراكز المعتمدة المنتشرة.

بعد الحصول علي تأشيرة الدخول يتم استلام جواز سفر المدعو من السفارة والذهاب مباشرة للمملكة.

طرق استلام الجواز والطلبات المقدمة علي المنصة

عن طريق:

( زيارة منصة التأشيرات، النقر علي أيقونة استعلام وتعبئة كافة البيانات الموضحة ،النقر مرة أخري علي استعلام لمراجعة كافة البيانات المقدمة علي المنصة )،

تتيح الزيارة الشخصية مع القدوم للمملكة من تمكين القادمين للتنقل بين مدن ومناطق المملكة، بكل حرية طوال فترة الزيارة الشخصية بجانب زيارة المواقع التاريخية والثقافية وحضور كافة الفعاليات المقامة بالمملكة.