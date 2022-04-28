خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية من منصة أبشر

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خطوات الاستعلام علي تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة ورقم الهوية حيث أن التأشيرة تُعطى للمقيمين في المملكة الحق في دخولها والخروج منها بشكل قانوني لمدة محددة مسبقاً حتى لا يتم فرض عقوبات وتقوم منصة أبشر الإلكترونية بتوفير خدمة الاستعلام علي تأشيرة الخروج والعودة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من منصة أبشر.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من منصة أبشر

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من منصة أبشر وهي:

في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://www.absher.sa/portal/landing.html

الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار أبشر أفراد.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

الدخول أي القائمة الرئيسية واختيار الاستعلامات الإلكترونية ومنها خيار الجوازات.

اختيار خدمة الاستعلام عن تأشيرة..

إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية يمكن الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية من خلال منصة أبشر: