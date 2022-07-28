تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور في السعودية 1444

تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور له العديد من الأسباب التي تتعلق بعائل الأسرة المستحقة للدعم، وهذا ما أكدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، نتعرف في سطور هذا المقال على تلك الأسباب وغيرها من تفاصيل الضمان الاجتماعي المطور في السعودية.

سبب تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444

يعتبر الضمان الاجتماعي المطور من البرامج الاجتماعية المميزة للأسر السعودية المستحقة للدعم المادي الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

أتاحت وزارة التنمية البشرية هذه البرامج لعائل الأسرة المستحقة الذي يمكنه التقدم بطلب الحصول على الدعم، لكن يحدث في كثير من الأحيان تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور.

حيث توجد العديد من أسباب التأخر التي ترجع إلى:

عدم إكمال البيانات المطلوبة من موقع الضمان الاجتماعي المطور. عدم إضافة الأفراد التابعين لرب الأسرة لبرامج الضمان الاجتماعي. عدم التحقق من رقم الآيبان. حالة عدم استحقاق شروط التقديم في برامج الضمان الاجتماعي المطور.

مدة الاعتراض على تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت وزارة التنمية البشرية الاعتراض على أسباب تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور، في مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلب، حيث تنتهي اللجنة من دراسة الاعتراض بعد مرور هذه المدة.

تأتي النتيجة النهائية بعدها بإدراج المستفيد في برامج الضمان الاجتماعي المطور، أو الرفض النهائي لعدم استحقاق الشروط أو لأي سبب من أسباب تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور.

شروط استحقاق برامج الضمان الاجتماعي المطور في السعودية

برامج الضمان الاجتماعي المطور في السعودية له العديد من الشروط التي يجب توافرها في الأسر المستفيدة من الدعم وفي حالة عدم توافر الشروط يتم تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور، هذه الشروط هي:

تقديم الهوية الوطنية السعودية.

إقامة المستفيدين من برامج الضمان المطور في داخل المملكة باستمرار.

أن لا يزيد دخل المستفيد شهريًا عن الحد الأدنى للضمان الاجتماعي وهو مبلع 1100 ريال سعودي.

أن لا يكون المستحق للدعم المالي من الضمان الاجتماعي يملك أي أصول مالية عالية.

أن لا تكون الأسرة المقدمة للضمان الاجتماعي في أحد دور الرعاية والإيواء التابعة لحكومة المملكة.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي

بعد استحقاق الشروط لجميع المستفيدين لضمان عدم تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور، يمكن التقديم والتسجيل عبر رابط التسجيل للضمان الاجتماعي المطور في السعودية، ثم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول لرابط الضمان الاجتماعي المطور عبر اسم المستخدم وكلمة المرور.

في حالة التسجيل لأول مرة، يتم كتابة البيانات الخاصة بالمستخدم في موقع الضمان الاجتماعي.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

كتابة تاريخ الميلاد للمستخدم بالهجري.

إدخال رقم الجوال الخاص بالمستخدم على أن يكون مُتاح دائمًا.

تصل رسالة نصية قصيرة على الهاتف الجوال بها رمز التحقق.

كتابة كود التحقق المُرسل للهاتف الجوال الخاص بالمستخدم في الخانة المخصصة لها.

إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة عبر الموقع.

الضغط على زر إرسال.

إجراءات يجب اتخاذها في حالة تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور

في حالة تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور، هناك العديد من الإجراءات الواجب اتخاذها لتسريع عملية استحقاق الضمان الاجتماعي للأسر المستحقة، وذلك يتم عبر تسجيل الدخول على منصة النفاذ الوطني ثم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول على خدمة منصة دعم الضمان الاجتماعي.

كتابة البيانات المطلوبة.

يتم تحويل المستخدم للصفحة الرئيسية لموقع الضمان الاجتماعي.

يتم الاستعلام عن حالة الطلب.

في حالة عدم اكتمال الدراسة من اللجنة يجب التأكيد على صحة البيانات لضمان عدم تأخر الأهلية.

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رقم الاستعلام عن أسباب تأخر أهلية الضمان الاجتماعي

أتاحت منصة الضمان الاجتماعي أرقام تواصل للاستفسار عن تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الأرقام هي:

رقم الدعم الفني: 8001222777 رقم الرسائل النصية القصيرة: 11157 أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي في السعودية.

موعد أهلية الضمان الاجتماعي لشهري يوليو وأغسطس 2022

هناك موعد أتاحته وزارة الموارد والتنمية البشرية، وذلك للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي بعد الاستعلام عن أسباب تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور.

حيث حددت وزارة التنمية الاجتماعية استحقاق الرواتب في يوم 20 من الشهر الميلادي، وعليه يتم صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر يوليو في 20 من نفس الشهر وكذلك يوم 20 أغسطس لاستحقاق راتب الشهر.