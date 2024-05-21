تأجيل زيارة ولي العهد السعودي لليابان بسبب الحالة الصحية للملك سلمان

قرر ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تأجيل زيارته إلى اليابان، التي كانت مقررة أن تبدأ يوم الإثنين 20 مايو، بسبب الحالة الصحية غير المستقرة للملك سلمان.

أعلن ذلك كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي في طوكيو يوم الإثنين، موضحًا أنه سيتم إعادة تنسيق زيارة ولي العهد إلى اليابان بين البلدين.

أعلنت حكومة اليابان اليوم إرجاء زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان، وذلك بعد أن أبلغتها حكومة المملكة بضرورة بقاء سمو ولي العهد فيها بسبب الظروف الصحية التي يمر بها خادم الحرمين الشريفين. نتمنى له الشفاء العاجل وأن يمد الله بعمره https://t.co/TkGDoz9c9p — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) May 20, 2024

وكان من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي اليابان خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو، ليلتقي برئيس الوزراء فوميو كيشيدا. وأيضًا من المتوقع أن يوقع ولي العهد على اتفاقية مع شركات يابانية لتعزيز سلاسل التوريد للهيدروجين السائل.

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء يوم الأحد، 19 مايو، عن إصابة الملك سلمان بالتهاب في الرئة بعد خضوعه لفحوصات طبية في العيادات الملكية بقصر السلام بجدة بسبب ارتفاع درجة حرارته وآلام في المفاصل.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، سيخضع الملك سلمان لبرنامج علاجي يتضمن استخدام المضادات الحيوية حتى شفائه.

تاريخ العلاقات السعودية اليابانية

ويعود تاريخ العلاقات السعودية اليابانية إلى أكثر من 60 عاما، واستمرت في التطور في مختلف المجالات، وبدأت العلاقات الرسمية بين البلدين في عام 1955.

وقد تم تبادل العديد من الزيارات بين القادة والمسؤولين في تاريخ العلاقات الثنائية. من الأمثلة على ذلك، زيارة الملك فيصل لليابان في عام 1971، وزيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز لليابان في عام 1960.

في العقود الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين تطورًا كبيرًا في عام 1997، حيث صاغ الرئيس الياباني ريوتارو هاشيموتو والملك فهد بن عبد العزيز “الشراكة الشاملة”. وفي عام 2017، قام الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة تاريخية لليابان.

ومن أبرز نتائج هذه العلاقات إطلاق “الرؤية السعودية اليابانية 2030″، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة شراكة استراتيجية في مختلف المجالات.

وتشمل هذه الرؤية تسعة مجالات رئيسية، بما في ذلك الأمن الغذائي والزراعي، والإعلام والترفيه، والعناية الطبية، والبنية التحتية عالية الجودة، والاستثمار المالي، والصناعات التنافسية، والطاقة، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والثقافة، والرياضة، والتعليم.

بشكل عام، تعد العلاقات السعودية اليابانية نموذجًا يحتذى به في العلاقات الدولية، حيث تستند إلى التفاهم المتبادل والتعاون البناء في مختلف المجالات.