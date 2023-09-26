ب 75 ريال.. حجز تذاكر ليالي نجدية بالرياض

فعاليات ليالي نجديه تعتبر من أهم الفعاليات التي يتم عملها في الرياض داخل المملكة العربية السعودية وتعتبر من أهم الحفلات التي تهدف لترويج المشاريع الناشئة والتطوير للمشاريع الوطنية وزيادة الاقتصاد الداخلي للدولة، كما أن الحكومة السعودية تعمل على تحقيق رؤية 2023 التي يتم العمل عليها لتحقيق كل الفوائد المرجوة منها وتعتبر هذه الحفل جزء من تحقيقها.

ليالي نجدية

سعر موعد حفل ليالي نجديه

سيتم إقامة حفل ليالي نجديه في مدينة الرياض داخل جامعة الأمير السلطان في اليوم الموافق الجمعة 28 سبتمبر عام 2023 ويوم السبت 30 سبتمبر 2023، وسيتم بداية الحفل من الساعة 7:30 مساء وستستمر حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وجاء سعر تذكرة الحفل 75 ريال سعودي شامل الضريبة.

شروط واحكام حجز تذكرة ليالي نجديه

قام الهيئة النظمة للحفل بوضع بعض القواعد والأحكام التي يجب أن يتبعها حامل التذكرة وجاءت كالتالي: