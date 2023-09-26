ب 75 ريال.. حجز تذاكر ليالي نجدية بالرياض
فعاليات ليالي نجديه تعتبر من أهم الفعاليات التي يتم عملها في الرياض داخل المملكة العربية السعودية وتعتبر من أهم الحفلات التي تهدف لترويج المشاريع الناشئة والتطوير للمشاريع الوطنية وزيادة الاقتصاد الداخلي للدولة، كما أن الحكومة السعودية تعمل على تحقيق رؤية 2023 التي يتم العمل عليها لتحقيق كل الفوائد المرجوة منها وتعتبر هذه الحفل جزء من تحقيقها.
سعر موعد حفل ليالي نجديه
سيتم إقامة حفل ليالي نجديه في مدينة الرياض داخل جامعة الأمير السلطان في اليوم الموافق الجمعة 28 سبتمبر عام 2023 ويوم السبت 30 سبتمبر 2023، وسيتم بداية الحفل من الساعة 7:30 مساء وستستمر حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وجاء سعر تذكرة الحفل 75 ريال سعودي شامل الضريبة.
شروط واحكام حجز تذكرة ليالي نجديه
قام الهيئة النظمة للحفل بوضع بعض القواعد والأحكام التي يجب أن يتبعها حامل التذكرة وجاءت كالتالي:
- لا يمكن لحامل التذكرة بيعها لأي مواطن آخر.
- عند شراء التذكرة لا يمكن استرجاعها أو أو تعديلها أو إلغائها.
- لا يمكن لحمل التذكرة حمل اي آلة تصوير من أي نوع سواء الموبايل أو الكاميرا داخل الحفل حتى لا يتم تصوير أي من فعاليات الحفل ومشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
- موافقة حامل التذكرة بصفته أحد الحاضرين للحفل على نشر الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت المسجلة في الحقل على شبكة الإنترنت.
- بجب على من يحمل التذكرة التأكد والتحقق من موعد وتاريخ ومكان إقامة الحفل حتى يتم الحضور للحفل في وقت باكر عن الموعد، حيث يحق للمنظمين منع دخول أي متأخر عن الحفل وفي هذه الحالة لا يمكن استرداد سعرها.
- يحق للجهة المنظمة للحفل طرد أي من الحاضرين في حال تم عمل سلوك مخالف للأدب وشروط الحفل.
- في حال تغيير أو تأجيل موعد الحفله تقوم الجهه المنظمة بإعادة سعر التذكرة.
- من خلال حجز هذه التذكرة، فإنك توافق على جميع الشروط والأحكام وتلتزم بشروط وأحكام المنظم قبل أو أثناء الحدث.
- يتم التفتيش جميع الحاضرين للحفل بحيث يتم تفتيش كافة مقتنياتهم الشخصية ويتم حظر أي شيء قد يسبب خطر للحاضرين أو للمكان أو افساد الحدث.