تعتبر bein sport شبكة عالمية تتضمن قنوات رياضية مشفرة وتنقل مجموعة من البطولات العالمية وتبث محتواها في العديد من دول العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط الذي تبث فيه 17 قناة، وتقوم ببث عدة بطولات ومسابقات ودوريات متنوعة بشكل حصري ومنها الحقوق الحصرية لبث مباريات نهائيات كأس العالم، ومع اقتراب إنطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، يرغب الكثيرون في معرفة كيفية الاشتراك و طريقة تجديد اشتراك بي إن سبورت أونلاين، وهو ما سنبينه بالتفصيل لزوار موقع نجوم مصرية في المملكة العربية السعودية، وكذلك الباقات المتاحة والأسعار.

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طريقة تجديد اشتراك بي إن سبورت أونلاين السعودية

يمكن للمشتركين في المملكة العربية السعودية تجديد الاشتراك في قنوات شبكة bein sport أونلاين عن طريق بطاقات باي بال، والفيزا، وماستركارد، وبطاقة سداد، وبطاقة مدى، وذلك من خلال التواصل مع خدمة العملاء التابع للشبكة عبر الواتساب، باتباع الخطوات البسيطة التالية:

التواصل مع خدمة عملاء شبكة قنوات bein sport، عن طريق رقم الواتساب التالي: 0096555111439.

ثم إرسال رقم البطاقة الذكية الخاصة بقنوات بي ان سبورت.

ثم إرسال رقم الهاتف الخاص بالمشترك.

اختيار الباقة المراد تجديدها.

سيصل لطالب التجديد رابط خاص بالدفع عبر شبكة الإنترنت.

ثم اختيار طريقة دفع الاشتراك، التي تناسبك من أحد الخيارات التالية: (بطاقة فيزا، بطاقة ماستركارد، بطاقة سداد، بطاقة مدى، بطاقة باي بال).

وبعد دفع قيمة الاشتراك، يتم تفعيل الاشتراك، وعودة الخدمة في وقت قصير جدًا.

أسعار باقات بي إن سبورت

توفر شبكة Bein Sport العديد من الباقات وفيما يلي أسعار الباقات التي تختلف باختلاف مدة الاشتراك، ويجدر الإشارة إلى أنه قبل بداية كأس العالم 2022 في قطر قدمت bein sport عرضًا مبكرًا على أكبر باقة من باقاتها وهي ALL ULTIMATE بخصم يصل إلى 35% التي تتيح مشاهدة كافة القنوات إضافة لبطولة كأس العالم 2022 بمقابل 1850 ريال سعودي، وأما أسعار أبرز باقات بي إن سبورت فهي كما يلي: