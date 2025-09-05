بين الصحة والتحصيل الدراسي.. تجمع القصيم يؤكد على أهمية وجبة الفطور للطلاب

وجبة الإفطار تعتبر أساس الوجبات الثلاث لبدء يوم دراسي مليء بالحيوية والنشاط، فهي ليست مجرد وجبة لسد الجوع؛ بل هي وسيلة فعالة لدعم قدرات الطلاب العقلية والجسدية؛ لذلك شدد تجمع القصيم الصحي على أهمية هذه الوجبة اليومية في حياة الطلاب مما يساعد في رفع مستوى تحصيل الطلاب خلال يومه الدراسي.

العقل السليم في الجسم السليم

في إطار جهود تجمع القصيم الصحي للتأكيد على أهمية الفطور الصحي والتزام الطلاب بالعادات الغذائية السليمة؛ فقد أكد على أهمية تناول الطلاب لوجبة الفطور حيث إنها تعتبر من أهم الأمور التي لا يجب التغافل عنها؛ لتقوية صحتهم ودعم أدائهم خلال اليوم الدراسي، مؤكدًا على أنها ليست وجبة فحسب.

كما أوضح التجمع أن هذه الوجبة تساهم بشكل كبير في زيادة التحصيل والتركيز خلال اليوم الدراسي مما يجعل الطلاب أكثر حيوية ونشاط منذ بداية اليوم، بالإضافة إلى تأكيده على أنها تساعد في تجنب تناول الطعام خلال اليوم بشكل مفرط مما يجعله يحافظ على وزنه بشكل صحي.

أفكار وجبات صحية لأطفالك

مع بداية العام الدراسي تبدأ الأمهات في البحث عن أفكار مبتكرة وصحية لإعداد وجبات مدرسية تشجع أطفالهن على تناول الطعام، وتزودهم بالطاقة اللازمة للتركيز والنشاط طوال اليوم، فهي وسيلة للحفاظ على صحته وتعزيز نموه الجسدي والعقلي، وفيما يلي مجموعة من الخيارات السهلة والمغذية التي يمكن اعتمادها:

زبدة الفول السوداني مع الفاكهة

زبدة الفول السوداني من الأغذية الغنية بالبروتين والدهون الصحية التي تمد الجسم بالطاقة؛ لذلك يمكن دهنها على شرائح الخبز الأسمر للحصول على ساندويتش شهي، مع إضافة شرائح الموز أو التفاح لتمنح الطفل مذاق لذيذ وفوائد غذائية متعددة.

توست العسل الطبيعي

شريحة التوست الأسمر مع القليل من العسل تمثل خيارًا سريعًا ومغذيًا حيث يمنح العسل حلاوة طبيعية دون الحاجة للسكر، بينما يمد التوست الكامل الطفل بالألياف والكربوهيدرات الضرورية لنشاطه خلال الحصص الدراسية.

الشوفان بالحليب والموز

تعتبر هذه الوجبة مثالية لزيادة التركيز؛ إذ يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف، كما أن إضافته إلى الحليب يوفر الكالسيوم والبروتين، يمكن تزيينه بشرائح الموز أو أي فاكهة مفضلة ليصبح طبقًا متكاملاً ومحببًا للأطفال.

ساندويتش الجبنة بالخضار

على الرغم من أن هذا الساندويتش بسيط لكنه مليء بالفوائد حيث يجمع بين الجبنة كمصدر للبروتين، والخضار مثل الخيار والطماطم كأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن، ولكن يُفضل استخدام الخبز الأسمر لتعزيز القيمة الغذائية وتوفير الألياف.