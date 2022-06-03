مِنصة أبشر تُعد واحدة من أهم المِنصات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، والتي من خلالها يتم تقديم العديد من الخدمات للمُواطنين بالمملكة، ودائماً ما تستمر مِنصة “أبشر” في إطلاق المزيد من تلك الخدمات، وفي الأخير تم إتاحة خدمة بيع المركبات إلكترونياً عبر “أبشر” من 500 وحتى مليون ريال سعودي كحد أعلى.. مُتابعة سريعة لتفاصيل الخبر أدناه.

“أبشر” تُتيح خدمة “مُبايعة المركبات” إلكترونياً

اليوم الخميس 2 يونيو 2022 مـ المُوافق 3 ذو القعدة 1443 هـ تم الإعلان من قِبل “مِنصة أبشر” عن إتاحة خدمة بيع السيارات “مُبايعة المركبات إلكترونياً” وسوف يتمكن المُستخدمين من بيع المركبات التي تبدأ أسعارها من 500 ريال سعودي وصولاً إلى المركبات التي تصل أسعارها إلى مليون ريال سعودي، وذلك يتم بطريقة إلكترونية تماماً عبر خدمة مبايعة المركبات.

ما هي خدمة مُبايعة المركبات؟

تلك الخدمة هي من الخدمات الإلكترونية التي تم تقديمها عبر منصة أبشر الإلكترونية التي تُمكن المُواطنين من بيع أو شراء المركبات بطريقة إلكترونية بنسبة 100%، وجدير بالذكر أنه يتم دفع “سعر المركبات” من خلال حساب الوسيط المُرتبط بالخدمة، والذي بدوره يقوم باستلام المركبات ومن ثَم توثيق المبالغ المالية، وهُناك بعض الاشتراطات لكي يتم الاستفادة من تلك الخدمة، وأهمها أن يكون البائع والمُشتري مُسجلين في “مِنصة أبشر” الإلكترونية، ويجب أن تكون حالة المركبة سليمة، بالإضافة إلى ضرورة سريان رخصة السير للسيارة، بجانب بعض الاشتراطات الأخرى التي يجب الامتثال لها.