اشتراطات محلات بيع التبغ الجديدة في السعودية طُرحت عبر مِنصة “استطلاع”.. شاركنا برأيك

دائماً ما تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإصدار العديد من التصريحات والاشتراطات الجديدة بشأن رسوم التبغ في السعودية واشتراطات فتح محل بيع التبغ، وبحلول صباح اليوم كان هُناك مُستجدات بشأن هذا الأمر، وفي الأخير يردنا خبر طرح اشتراطات محلات بيع التبغ الجديدة في السعودية عبر مِنصة “استطلاع”… ننتظر آرائكم في التعليقات.

اشتراطات مُرتقبة لمحلات بيع التبغ في السعودية 1444 – 2022

“اليوم الاثنين 2 صفر 1444 هـ المُوافق 29 أغسطس 2022 مـ قامت “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان” بتحديد الاشتراطات الجديدة لمحلات بيع التبغ في السعودية، ومن جانب آخر تم التنويه على أن تلك الاشتراطات تم طرحها بشكل مُباشر عبر بوابة “استطلاع” الإلكترونية التي تتبع في المقام الأول لـ”المركز الوطني للتنافسية” بالمملكة العربية السعودية، وذلك حيث يتم استقبال الآراء من قِبل كافة المُواطنين”

تفاصيل طرح اشتراطات جديدة لبيع التبغ في السعودية

وعلى هذا السياق أيضاً أوضحت الوزارة إلى أن تلك الضوابط المُوضوعة من شأنها العمل على تنظيم كافة المحلات المُخصصة لبيع أي من مُنتجات التبغ في السعودية التي تتمثل في الآتي:

السجائر الإلكترونية ومُتعلقاتها.

السجائر المُصنعة.

المعسل.

الجراك.

ما هي الضوابط الجديدة لبيع التبغ في السعودية؟

على وجه العموم تم التنويه على أن تلك الاشتراطات الموضوعة هي في الأساس تهدف إلى حماية المُواطنين من خلال ضمان تقديم مُنتجات التبغ حسب الجودة المطلوبة، وسوف نُوضح لكم أهم ما تم التوصل إليه بشأن تلك الاشتراطات:

منع بيع التبغ بالحبة والكيلو.

إغلاق محلات بيع التبغ الساعة 12 ليلاً.

يُمنع البيع لمن هُم دون سن الـ18 عام.

منع مزاولة بيع التبغ دون الحصول على ترخيص.

عدم بيع مُنتجات التبغ بواجهة المحلات.

تصميم زي مُوحد لجميع العاملين.

منع بيع التبغ لمن هُم أقل من 18 عام:

بعض من تلك الضوابط والاشتراطات تهدف إلى منع كافة الأطفال الأقل من 18 عام من دخول المحلات المُخصصة لبيع التبع، ويُحذر نهائياً بيع أي من مُنتجاتها لتلك الفئة العمرية، ومن حق البائع أن يقوم بطلب “الهوية” أو ما يُثبت بلوغ السن القانوني لشراء مُنتجات التبغ.

منع مزاولة بيع منتجات التبغ بعد الساعة 12 ليلاً:

وعلى جانب آخر نصت الضوابط الجديدة المُتعلقة ببيع التبغ في السعودية أنه يُحذر أن تزاول محلات بيع التبغ العمل بعد تمام الساعة الـ12:00 ليلاً، وحال كان صاحب المحل مالكاً لترخيص العمل 24 ساعة يُمكنه استمرار العمل فقط، ولكن يُستثنى من ذلك أيضاً الأعياد وشهر رمضان المُبارك.

منع مزاولة بيع مُنتجات التبغ دون ترخيص:

جاءت الاشتراطات الجديدة الخاصة ببيع التبغ في المملكة العربية السعودية لتنص على ضرورة الحصول على ترخيص لبيع مُنتجات التبغ وكافة مُشتقاته، حيث يتوجب على المالك الحصول على “الترخيص البلدي”، وذلك يكون وفقاً للائحة التنفيذية وإجراءات التراخيص البلدية.

يُمنع عرض مُنتجات التبغ ومُشتقاته بواجهات المحلات:

استكمالاً للحديث عن اشتراطات محلات بيع التبغ الجديدة، فجاءت الضوابط التي تم وضعها من قِبل “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان” لتضع ضابطاً جديداً لمزاولة هذا النشاط، وهو منع عرض التبغ ومُنتجاته وكافة المُشتقات التباعة له على واجهات المحلات أو الأرضيات، ويُحذر أيضاً عرضها على الطبليات البلاستيكية أو الخشبية، ويجب أن يتم عرضها على الأدراج المعدنية التي تم تصنيعها بخامات من شأنها العمل على مُقاومة الصدأ، وعلى الأرفف، ويُشترط أيضاً توزيع العديد من اللافتات التي تُوضح للزبائن خطورة استخدام التبغ على الصِحة.