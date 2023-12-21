بيريز.. موجة تعاطف تجتاح السعودية لدعم رئيس ريال مدريد.. ما السبب؟

تسود حالة كبيرة من التعاطف وسط الجماهير السعودية عبر منصات التواصل الاجتماعي تجاه رجل الأعمال الإسباني فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد خلال الساعات الماضية.

وتصدر هاشتاج “بيريز” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا، و”x” حاليًا، بعد الأزمة الأخيرة بين بيريز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدما نجح رجل الأعمال الإسباني في الحصول على حكم قضائي بتطبيق بطولة السوبر ليج، والموازية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

سبب تعاطف الجماهير السعودية مع بيريز

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا بعدم معاقبة الأندية التي ترغب في إنشاء بطولة جديدة في كرة القدم.

كما أدانت محكمة العدل الأوروبية كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وأيضًا الاتحاد الأوروبي.

موجة تعاطف في السعودية مع بيريز

حملت وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات مؤيدة لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبية، والتي تحفظت عليها عدد من الأندية التي لن تستطيع المشاركة بها.

وكتب حساب “Abdullah” عبر موقع التواصل الاجتماعي”x”، حيث جاء تعليقه: “درس للجميع: لا تلعب مع السيد فلورنتينو بيريز، هالشيب ما جاء من فراغ”.

بينما كتب حساب آخر يُدعى “i hadi”: “بيريز لا يدخل حرب خاسرة، أعلم من هو رئيسي”.

فيما جاء تعليق حساب آخر: “عندما أطلق فلورنتيو بيريز مشروع السوبرليغ كانت جملة :”كرة القدم للجماهير”. وتابع: “تتكرر أكثر من مرة في جميع البيانات أو تصريحات المسؤولين عن البطولة”.

واختتم: “اليوم أعلن الرئيس التنفيذي للبطولة بأن مباريات السوبرليغ ستكون مجانية”.

وكتب محمود مجيد: “انتهى الدرس يا سادة ياكرام”.

وأضاف: “كما يُقال في اسبانيا، الآن وقت تقبيل أقدام بيريز من قبل رؤساء الأندية للمشاركة في السوبرليغ”.

🚨🚨🚨🚨🚨 | انتهى الدرس يا سادة ياكرام .. كما يُقال في اسبانيا .. الآن وقت تقبيل أقدام بيريز من قبل رؤساء الأندية للمشاركة في السوبرليغ. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Yy8h1jO2Jv — محمود مجيد (@MMajeedX) December 21, 2023

افضل رئيس في تاريخ كرة القدم

رئيس اعظم نادي في التاريخ ريال مدريد السيد فلورنتينو بيريز pic.twitter.com/QLwxeMWXGp — محمود (@MH_1902) December 21, 2023

فلورنتينو بيريز : " ربما يجب أن نقوم بتذكير اليويفا من هو ريال مدريد "

pic.twitter.com/eT97cOjLLZ — Kareem (@weitkar) December 21, 2023

🚨🚨🚨🚨🚨 | هذه هي صورة اليوم .. من حارب بيريز يمكنه العودة إلى جحره

pic.twitter.com/eoIBuAfsBD — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) December 21, 2023