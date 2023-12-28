بيان وزارة الداخلية السعودية بشأن القبض على سائق مصري تحرش بفتاة في فيديو أثار غضبًا عارمًا

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا رسميًا حول القبض على وافد من الجنسية المصرية، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة.

شعار وزارة الداخلية السعودية - مصدر الصورة: ويكيبيديا

وأوضح البيان أن الشرطة في منطقة الرياض تمكنت من القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وبعد ذلك تم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لتحرشه بفتاة. pic.twitter.com/C0MK7l92y2 — الأمن العام (@security_gov) December 26, 2023

هذا الحادث المؤسف أثار غضبًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا أحد الأشخاص إلى فرض عقوبات صارمة ومضاعفة على حالات التحرش ليكونوا عبرة للآخرين، في حين أعرب آخر عن استيائه وغضبه من الموقف ووصفه بأنه “مستفز”.