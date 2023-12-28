بيان وزارة الداخلية السعودية بشأن إعدام مواطن عربي أقدم على استدراج طفلة واستغلالها جنسيًا

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، أمس الأربعاء، بيانًا رسميًا يُعلن عن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بحق أحد الجناة في منطقة جازان، وفي تفاصيل البيان، تم التأكيد على أن المُدان قد ارتكب جريمة اغتصاب طفلة قاصرة؛ حيث دخلها إلى مقر سكنها وقام بالتحرش بها وتجريدها من ملابسها وتصويرها وارتكاب جريمته الشنيعة.

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وأشارت الوزارة إلى أن الجاني تم اعتقاله وتوجيه الاتهام إليه، وتم إحالته إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بثبوت إدانته وتعزيره تعزيرًا بليغًا بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكدت الوزارة على أهمية استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأكدت كذلك على أن الحكومة السعودية ستضطلع بمسؤوليتها في تنفيذ الأحكام الشرعية وفي تحقيق عدالة الله في حق كل من يسيء إلى الآمنين وينتهك حرمتهم.

وفي هذا الصدد، حذرت الوزارة كل من يخطو خطوات نحو ارتكاب مثل هذه الجرائم من أنه سيواجه العقاب الشرعي وسيكون مصيره العقاب الرادع.