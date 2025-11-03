بيان هـام من NHC بشأن مشروع “أراسي هايتس”

كشفت إدارة شركة NHC الستار عن بدء البيع في مشروعها العقاري الجديد “أراسي هايتس” الواقع في وجهة لازورد في مدينة الخُبر، إحدى أبرز الوجهات العمرانية الحديثة بالمنطقة الشرقية.

ويتضمن هذا المشروع أكثر من (2,200) وحدة سكنية بتصاميم عصرية ومساحات متنوعة، مجهزة بالمطابخ والمكيفات، إلى جانب أنظمة مكافحة الحريق المطابقة لاشتراطات هيئة المواصفات السعودية (SASO)، كما يُقدَّم مع حزمة ضمانات تشمل عشر سنوات على الأعمال الإنشائية والعزل المائي.

كما يتميز “أراسي هايتس” بتكامل مرافقه وخدماته، حيث يحتوي على مسابح ونوادي رياضية للنساء والرجال ومجالس عائلية موزعة على المباني، إلى جانب المسطحات الخضراء والحدائق النموذجية على مساحة تتجاوز 187 ألف متر مربع، إضافة إلى المساجد والمدارس والمرافق التجارية والصحية؛ مما يوفّر نمط حياة متكاملًا للسكان.

وفي سياق متصل تدعو NHC الراغبين في الحجز إلى الاطلاع على التفاصيل عبر موقع “سكني“: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1663.