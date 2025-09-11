بيان هام من “هيئة النقل” لمقدمي خدمات النقل بالمملكة

طالب بيان صادر عن الهيئة العامة للنقل مقدمي أنشطة النقل البري والسككي والبحري بضرورة التسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) طبقًا لما جاء بالمادة (الثانية) من القواعد المنظمة للسجل الوطني، لبناء سجل وطني موحد لمتابعة التزام الجهات بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.

وسيلة هامة لتقديم الخدمات

ويمكن القول أن منصة حوكمة البيانات الوطنية إحدى الوسائل المستخدمة لتقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، من خلال مساعدة الجهات والأفراد على الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة من سدايا ذات الصلة.

أمثلة على خدمات المنصة

ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أداة التقييم الذاتي للالتزام، وخدمة إشعار عن تسرب البيانات الشخصية، وتقييم الأثر على الخصوصية، وكذلك خدمة استقبال الشكاوى الناشئة عن معالجة البيانات الشخصية.

ودعت الهيئة العامة للنقل مقدمي خدمات النقل بالتسجيل في المنصة عبر زيارة الرابط التالي: (https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/Registration/private)، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية بطريقة سهلة وميسرة لضمان التزام الجهات في أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، منوهًا إلى أن عدم التسجيل يُعد مخالفة تطبق بشأنها المخالفات الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.