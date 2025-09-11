أخبار السعودية

بيان هام من “هيئة النقل” لمقدمي خدمات النقل بالمملكة

آياتي خيري

طالب بيان صادر عن الهيئة العامة للنقل مقدمي أنشطة النقل البري والسككي والبحري بضرورة التسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) طبقًا لما جاء بالمادة (الثانية) من القواعد المنظمة للسجل الوطني، لبناء سجل وطني موحد لمتابعة التزام الجهات بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.

الهيئة العامة للنقل

وسيلة هامة لتقديم الخدمات

ويمكن القول أن منصة حوكمة البيانات الوطنية إحدى الوسائل المستخدمة لتقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، من خلال مساعدة الجهات والأفراد على الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة من سدايا ذات الصلة.

أمثلة على خدمات المنصة

ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أداة التقييم الذاتي للالتزام، وخدمة إشعار عن تسرب البيانات الشخصية، وتقييم الأثر على الخصوصية، وكذلك خدمة استقبال الشكاوى الناشئة عن معالجة البيانات الشخصية.

ودعت الهيئة العامة للنقل مقدمي خدمات النقل بالتسجيل في المنصة عبر زيارة الرابط التالي: (https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/Registration/private)، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية بطريقة سهلة وميسرة لضمان التزام الجهات في أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، منوهًا إلى أن عدم التسجيل يُعد مخالفة تطبق بشأنها المخالفات الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.