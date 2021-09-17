بيان هام من شركة SSC بشأن صعوبات نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين

أكدت شركة الرياضة السعودية SSC ان تتعامل الآن مع جميع الصعوبات التي تواجه مشاهدي القنوات الرياضية، وخاصة بعد الملاحظات التقنية التي أشار لها العديد من متابعي ومشاهدي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والمسابقات الآسيوية، وكانت الشركة الرياضية بالتعاون مع مجموعة قنوات أم بي سي على نقل المباريات لمتابعي الدوري السعودي بعد حصولها على حقو البث في المملكة العربية السعودية خلال الموسم الجاري 2021-2022.

شركة الرياضة السعودية SSC وصعوبة نقل المباريات

وأضافت الشركة من خلال بيان هام لها منذ قليل أنهتم إنشاء تلك القنوات الفضائية مع مجموعة قنوات أم بي سي، وذلك من أجل نقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين والمسابقات الآسيوية، وكانت الشركة قد نجحت مؤخراً في الحصول على حقوق البث من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .

وأوضحت شركة الرياضة السعودية SSC انه تحرص على نقل الأحداث الرياضية خلال الفترة القادمة عبر أحدث التقنيات والأساليب الحديثة، وذلك من خلال توفير القدرات الفنية العالية والخبرات العملية الرفيعة في هذا المجال التقني، وذلك من اجل التخلص من الصعوبات التي تواجه المشاهدين للدوري السعودي للمحترفين، كما أكدت أنها نجحت في الاتفاق على نقل المسابقات الآسيوية خلال الفترة القادمة عبر منصة شاهد.

وأضافت الشركة أنه يمكن مشاهدة المباريات عبر جهاز الاستقبال GOBX على أن يكون البث في النطاق الجغرافي الداخلي بالمملكة العربية السعودية وفق اشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأشارت أنها قد تابعت بالفعل مجموعة قنوات MBC من أجل الاهتمام بالصعوبات التي تواجه نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الماضية، وأنها تعمل على تلافي تلك المشكلات والصعوبات والملاحظات التقنية بأسرع وقت، وأكدت على توفير جهاز الاستقبال في العديد من منافذ البيع داخل المملكة العربية السعودية مع تلبية رغبات المشاهدين والتخلص من المصاعب خلال المرحلة القادمة.