بيان هام من الهيئة العامة للعقار لملاك العقارات بالرياض والدمام والمدينة المنورة

طالبت إدارة الهيئةُ العامة للعقار ملاَّك العقارات في 48 حياً بمدن الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، بضرورة تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري، بداية من اليوم وحتى نهاية اليوم الـ 28 من شهر مارس 2024م.

مبنى الهيئة العامة للعقار_ مصدر الصورة: صحيفة عكاظ

وقال بيان الهيئة أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء يتم عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية، حيث يتوجب على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار ( صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل عن المالك).

المرحلة الثالثة للتسجيل

وأكدت الهيئة أنَّ هذه المرحلة تُعد هي المرحلة الثالثة في رحلة أعمال السجل العقاري وتشمل 46 حياً بمدينة الرياض هي”حي الملك سلمان، والبساتين، والتضامن، والزاهر، والرسالة، والراية، والعلا، والمشرق، والخير، والعارض، والنرجس، والقيروان، والياسمين، والملقا، والصحافة، والندى، والربيع، والعقيق، وحطين، والنخيل، والمحمدية، والملك فهد، والورود، والرحمانية، والرائد، وجامعة الملك سعود، والمرسلات، والمغرزات، والنزهة، والملك عبدالله، والروضة، والقدس، والحمراء، والشهداء، وقرطبة، وجامعة الامام محمد بن سعود، والأندلس، والملك فيصل، وغرناطة، والنهضة، والخليج، وإشبيلية، واليرموك، والمونسية، والمعيزيلة، والقادسية ، إضافة إلى حي الشعلة بمدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة”

وأضافت الهيئة أن هذه المرحلة تضم أكثر من 368,565 ألف قطعة عقارية، وأنَّ السجلات العقارية التي يبدأ إصدارها اليوم في هذه الأحياء تتضمن بيانات وأوصاف العقار، وحالته وجميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات التي تمت خلال الفترة الماضية.

طرق التسجيل

وتابعت الهيئة أنَّ شركة “السجل العقاري” قد إستكملت جميع استعدادها لتسجيل العقارات عن طريق المنصة الإلكترونية، أو زيارة المستفيدين لمراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري في رويال مول بمدينة الرياض، وفي البوابة الاقتصادية في مدينة الدمام، وفرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينة المنورة في عالية سنتر، وذلك طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، حيث تم تجهيز هذه المراكز لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة على أي استفسارات أو متابعة للطلبات، ولتسهيل عملية التسجيل يمكن للمستفيدين الراغبين في زيارة مراكز خدمة العملاء حجز موعد عن طريق الموقع الرسمي للسجل العقاري من الرابط التالي.