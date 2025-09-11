أخبار السعودية

بيان هام من الهيئة العامة للطرق.. إعرف التفاصيل

آياتي خيري

قال تقرير صادر من الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي اعتمد مجموعة من الاشتراطات التنظيمية والفنية التي تهدف لرفع مستويات السلامة المرورية في مواقع الأعمال على الطرق، بما يُسهم في حماية مستخدمي الطريق، وضمان انسيابية الحركة خلال تنفيذ المشاريع.

إشتراطات قوية

وتضمنت هذه الاشتراطات إعداد خطة مرور معتمدة من الجهة المختصة لتنظيم الدخول والخروج خلال جميع مراحل المشروع، إضافة إلى وضع حواجز آمنة تفصل بين مناطق العمل ومستخدمي الطريق، وتوفير إضاءة كافية تضمن وضوح الرؤية في مواقع العمل الليلية، إلى جانب اتخاذ تدابير خاصة لحماية المشاة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

لوحات إرشادية

كماوضع  الكود شرطًا لتثبيت لوحات إرشادية مؤقّتة توضّح أي تغيير في المسارات أو السرعات، مع توفير طرق بديلة آمنة عند إغلاق الطريق أو تقليل عدد المسارات؛ لضمان استمرار الحركة المرورية بأعلى درجات السلامة.

جاء ذلك امتدادًا لجهود الهيئة في تطوير معايير موحدة لجميع شبكات الطرق في المملكة، ورفع مستوى السلامة والجودة، تحقيقًا لمستهدفات برنامج قطاع الطرق بالوصول إلى المؤشر السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات على الطرق لأقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة.

