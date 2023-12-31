بيان هام من الهيئة العامة للإحصاء بشأن العاملين في المملكة

قام إدارة الهيئة العامة للإحصاء اليوم، بإصدار نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2023م في المملكة العربية السعودية.

شعار الهيئة العامة للإحصاء_ مصدر الصورة: منصة إكس

45% يعملون أكثر من 40 ساعة

حيث كشفت نتائج النشرة أن 45.8% من العاملين في المملكة يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، و 39.6% من العاملين يعملون 40 ساعة أسبوعيًّا في المتوسط، فيما بلغ معدل ساعات العمل الفعلية في اليوم للعاملين 8 ساعات.

وفي ذات السياق أوضحت نتائج النشرة أن نسبة العاملين الذين تم تدريبهم على إجراءات الصحة والسلامة في العمل وصلت لـ 46.6%، فيما سجلت نسبة العاملين الذين توفر لهم جهة العمل إدارة خاصة بالصحة والسلامة في العمل 48.7%.

وبحسب تلك النتائج المعلنة في النشرة جاءت أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بحسب المعدلات الآتية على التوالي: الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميًا بنسبة 28.21%، والجلوس على الكرسي المكتبي لمدة طويلة تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة بنسبة 28.15%، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة 17.1%.

عدد العاملين مع المواد الكيميائية

وقالت نتائج النشرة أن 7.8% من العاملين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع المواد الكيميائية، أو النفايات الطبية، أو المواد المشعة، أو الغازات السامة، و6.3% من العاملين يواجهون مخاطر مثل: الخطر الكهربائي، أو خطر التعامل مع الآلات، أو الغرق.

وطبقًا لنتائج النشرة فقد سجَّلت نسبة العاملين الذين لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية 89.7%، وكان أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرًا الماضية “التوتر المصاحب للعمل” وذلك بنسبة (3.2%)، بينما بلغت نسبة العاملين الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل(83.5%).

ولايخفى على أحد ماتوليه المملكة وحكومتها لتطوير قطاع العمالة في المملكة، وتحسين حياة المواطنين والمقيمين بشكل عام.

الهيئة العامة للإحصاء

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء هي عبارة عن مؤسسة حكومية سعودية، لديها شخصية اعتبارية مُستقلة يقود مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط بعضوية 15 جهة تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتبر الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية.