بيان هام من المملكة العربية السعودية لتمديد تأشيرة العمرة

كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن النظام لا يسمح بتمديد التأشيرة الخاصة بالقادمين من الخارج لأداء مناسك العمرة، وذلك لأن مدة الإقامة تقتصر على 30 يومًا فقط، معلنة أن تأشيرة العمرة تعتبر تأشيرة إلكترونية تمنحها المملكة العربية السعودية للحجاج الراغبين في أداء مناسك العمرة، وتسمح لهم بالتنقل بحرية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المدن السعودية أثناء مدة إقامتهم.

وكشف وزارة الحج والعمرة أن الفترة المتكررة لإصدار تصاريح العمرة كانت محدودة بعشرة أيام فقط، ويرجع السبب في ذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين، وشددت على أنه يجب على الحجاج القادمين من الخارج تسجيل إثبات اللقاح على منصة “قدوم” قبل دخول المملكة العربية السعودية، إلى جانب التسجيل في منصة “توكلنا” و”اعتمرنا”.

ويتم تحديث الحالة الصحية للقادمين عند وصولهم، ثم يتم حجز تصاريح أداء مناسك العمرة عبر منصة “توكلنا” و”اعتمرنا”، وسوف تصدر شركة العمرة التصاريح اللازمة بالنسبة لهم.

خطوات إصدار تأشيرات العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن 6 خطوات لمن يرغب في أداء مناسك الحج والعمرة، وذلك لإصدار تأشيرات العمرة للقادمين إلى المملكة من الدول المسموح لهم القدوم منها، وأوضحت الوزارة أنه يمكن لضيوف الله القادمين إلى المملكة من الدول المسموح لهم القدوم منها إصدار تأشيرة عمرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: