بيان هام من الصحة بشأن 8 مشكلات صحية تكشفها فحوصات ما قبل المدرسة

كشفت وزارة الصحة السعودية منذ قليل على أن فحصوات ما قبل المدرسة تكشف عن 8 مشكلات صحية هامة، ويجب على جميع المواطنين والوافدين من أولياء الأمور متابعة الحالة الصحية لجميع أبنائهم، وذلك من أجل الوقاية أو العلاج المبكر لتلك الحالات والمشكلات الصحية التي تم أكتشافها من أجل المحافظة على صحة أبنائهم.

وزارة الصحة تكشف مشكلات ما قبل المدرسة الصحة

وأضافت الوزارة من خلال تغريده لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المشاكل التي تكشفها الفحوصات الطبية ما قبل المدرسة هى:

أولاً: الإعاقات السمعية والبصرية والعقلية والبدنية: وهى التي تُصيب بعض الطلاب والطالبات، وقد تكون في سن مبكر من دخول المدرسة، لذا يجب التعامل معهم بشكل خاص وتقديم الخدمات الطبية لهم من أجل تعويض تلك الإعاقات، كما يجب على وزارة التعليم تقديم المعلمين والمعلمات والمتخصصين في التعامل مع تلك الإعاقات.

ثانياً: مشاكل النطق وضعف النظر والسمع، ويمكن معالجة تلك المشكلات من خلال تقديم الخدمات الطبية مثل النظارة المناسبة والسماعات التي يتم تركيبها في الإذن من أجل معالجة مشكلة السمع، كما يوجد عدد من المشكلات مثل:

ثالثاً: الأمراض المزمنة والمعدية.

رابعاً: نقص التطعيمات الأساسية.

خامساً: مشاكل الوزن “السمنة والنحافة”.

سادساً: تسوس الأسنان.

سابعاً: اعوجاج السلسلة الفقارية.

ثامناً: مشكلات نفسية مثل:

اضطراب فرط الحركة

وتشتت الانتباه

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دورك مهم في المتابعة والكشف المبكر عن أي مشكلات صحية قد يصاب بها طفلك.#حصتك_من_الصحة pic.twitter.com/axSt086cmM — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) August 28, 2022

ومن المشكلات التي أشارت لها وزارة الصحة السعودية في الفقرات السابقة السمنة والنحافة، حيث يجب توافر شروط ووزن معين للطالب في السنة الدراسة التي يدرس لها، وهنا يجب توفير التغذية المناسبة للطالب واستشارة الطبيب من أجل الحصول على الوزن المناسب.