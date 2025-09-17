بيان هام من الصحة بشأن مستوى وأداء المؤشرات الصحية

كشفت وزارة الصحة الستار عن نجاحها في تحقيق تقدم عددٍ من مؤشرات “أداء الصحة” -المنصة التي تقيس أداء مقدمي الخدمات الصحية وتتيح التنافس في عدة مسارات معلنة-، وكان هذا التقدم خلال عامي 2023 – 2024، مما انعكس على جودة الخدمات، وسرعة الاستجابة، ورضا المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي

جاءت هذه الجهود دعمًا لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، وتقدم مؤشرات جودة الخدمة الصحية، والالتزام بمتطلبات نموذج الرعاية الصحي المنبثقة من رؤية المملكة 2030، الهادفة لبناء “مجتمع حيوي” ينعم بصحة مزدهرة ومستدامة.

وكشفت بيانات “أداء الصحة” أن 91% من مراجعي أقسام الطوارئ تمت خدمتهم في أقل من أربع ساعات خلال 2024، مقارنة بـ85% في عام 2022، كنتيجة لتعزيز الطاقة السريرية، وتقديم الرعاية الفورية.

كما شهدت خدمات الأمومة والطفولة، زيادة في نسبة الالتزام بالرضاعة الطبيعية بلغت 23%، مما أسهم في تعزيز صحة الأمهات والأطفال، كما تحقق تحسن عددٍ من مؤشرات رعاية وسلامة المواليد بنسب تجاوزت 22‎%‎، وهو ما يبرز الأثر المباشر لتطور برامج الأمومة والطفولة.

11,300 عملية في أسبوع

و نُفذت أكثر من 11,300 عملية في أسبوع واحد، وهو رقم قياسي يعكس كفاءة التخطيط السريري وسرعة الوصول للخدمة، وانخفض معدل التنويم بالمستشفيات إلى نحو 4 أيام في 2024 مقارنة بـ5.5 أيام في 2017، بنسبة تحسن بلغت 27%، وتراجع متوسط انتظار العمليات من 53 يومًا في 2022 إلى 21 يومًا في 2024، بانخفاض وصلت نسبته إلى 60%، فيما هبط متوسط انتظار العيادات التخصصية من 23 يومًا إلى 16 يومًا خلال الفترة نفسها، بنسبة انخفاض بلغت 30%.

ويمكن القول أن هذه النتائج دليل التزام القطاع الصحي بمواصلة التطوير المستمر ورفع كفاءة خدماته، من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية وتوسيع الحلول الرقمية الصحية، إلى جانب تحسين تجربة المستفيدين، التي تعززها جائزة “أداء الصحة” التي أطلقتها الوزارة منذ 2018 لتكريم المنشآت الصحية المتميزة، بما يدعم استدامة التطور في القطاع الصحي، ويعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا إقليميًا رائدًا في مجالات الصحة وجودة الحياة.