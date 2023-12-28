بيان هام من السفارة السعودية في بغداد بشأن العثور على جثتي سعودي وكويتي بالعراق

أصدرت السفارة السعودية في بغداد بيانًا رسميًا حول “اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي” في محافظة الأنبار في العراق، حيث أكدت السفارة السعودية أن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان للمواطن السعودي والمواطن الكويتي، وأنها تتابع مع السلطات العراقية التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات الحادث.

علم المملكة العربية السعودية يرفرف في السماء - مصدر الصورة: CNN

وأعرب البيان عن الأسى والحزن لهذا الخبر المؤلم، مقدمًا التعازي والمواساة لذوي الضحيتين، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

هذا ونشرت خلية الإعلام الأمني العراقي تفاصيل العثور على جثتي السعودي والكويتي اللذين قضيا في صحراء الأنبار الكبرى جراء انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات “داعش” الإرهابي.