بيان هام من الخارجية السعودية بشأن تهجير أهالي غزة

نددت منذ قليل وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، بالتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة خلال الفترة القادمة، مع إعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات داخل غزة، حيث تُعد تلك التصريحات مستفزة لجميع العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

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الخارجية السعودية ترد على تصريحات وزيري الحكومة الإسرائيلية

وأضافت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية من خلال بيان هام نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، حيث أكدت من خلاله على أهمية تضافر الجهود من المجتمع الدولي، وذلك من أجل تفعيل آليات المحاسبة الدولية للاحتلال الإسرائيلي والمجازر التي قام بها خلال الفترة الأخيرة في غزة.

“تؤكد المملكة على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني”.

حيث اعتبرت المملكة العربية السعودية هذه التصريحات انتهاكًا صارخًا وقوياً للشرعية الدولية، وكذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة وكذلك جهود السلام في المنطقة، حيث طالبت الخارجية السعودية ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة للحكومة الإسرائيلية، والعمل على عدم استمرار انتهاكاتها للقانون الدولي.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، واللذان دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات. pic.twitter.com/A56DfJte1V — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 3, 2024

في وقت سابق رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بجميع المواقف الدولية الرافضة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة إلى أي دولة، حيث أشادت بالموقف المصري خاصة، ورفض الرئيس “السيسي” بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، مؤكداً أن موقف الدولة المصرية ثابت على عدم تهجير الفلسطينيين إلى مصر.