بيان من الخارجية السعودية| المملكة العربية تدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد بعد الضربات الأمريكية البريطانية لمواقع يمنية

منذ ساعات قليلة قامت كل من أمريكا وبريطانيا بشن غارات على العاصمة اليمنية صنعاء وبعض المحافظات الأخرى، وذلك في محاولة لهما لوقف هجمات الحوثيين التي تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وعلق الرئيس الأمريكي على هذه الهجمات قائلاً بأن هجمات الحوثيين على البحر الأحمر تعرض حركة الملاحة البحرية العالمية للخطر.

بيان الخارجية السعودية

بيان الخارجية السعودية بشأن التطورات الأخيرة

ورداً على الهجمات الأمريكية البريطانية على بعض المواقع اليمنية، توعدت جماعة الحوثي باستهداف كافة القواعد البريطانية والأمريكية المتواجدة بالمنطقة، وجددت جماعة الحوثي دعمها للفلسطينيين، مؤكدةً أن هذه الهجمات لن تثنيها عن دعم الشعب الفلسطيني.

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وفي أول تعليق للمملكة العربية السعودية على التصعيد الأخير وقصف مواقع يمنية، دعت الخارجية السعودية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في المنطقة، في ظل الأحداث الجارية، وأضافت خارجية السعودية أنها تتابع ببالغ القلق كافة العمليات العسكرية في البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها اليمن، ودعت جميع الأطراف إلى الحفاظ على أمن واستقرار البحر الأحمر.