بيان عاجل من وزارة الخارجية السعودية حول قرار محكمة العدل الدولية

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً قبل قليل رحبت فيه بقرار محكمة العدل الدولية الصادر أمس، والذي يلزم دولة الإحتلال الإسرائيلي بوقف عملياتها العسكرية في منطقة رفح بشكل سريع وفوري، نظراً للأعداد الكبيرة من المواطنين المدنيين المتواجدين بالمنطقة، والذين نزحوا من غزة إلى رفح.

وجاء قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في رفح، استناداً للإتفاقية الدولية التي تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وثمنت المملكة القرار مؤكدةً على أنه خطوة إيجابية نحو الحقوق الأخلاقية للشعب الفلسطيني.

اقرأ معنا:

كما أكدت المملكة العربية السعودية في بيان وزارة خارجيتها على ضرورة أن تشمل مثل هذه القرارات كامل الأراضي الفلسطينية، وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي بالإضطلاع بمسؤولياته والوقف الفوري لكافة صور العدوان على المجتمع الفلسطيني.