بيان عاجل من السفارة السعودية في أوغندا للرد صحيفة محلية

أصدرت خلال الساعات القليلة الماضية السفارة السعودية في أوغندا بيان هام، وذلك من أجل الرد على إحدى الصحف الأوغندية، والتي أكدت من خلاله على أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوغندا “جمال بن محمد المدني” لم يُجر أي مقابلة صحفية خلال الأيام و الأسابيع الماضية.

السفارة السعودية في أوغندا

قالت السفارة في البيان الذي نشرته اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتي أشارت فيه إلى الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية الأوغندية في 29 من أغطسط الجاري 2022، والتي أوضحت من خلاله مقابلة صحفية مع السفير السعودي.

وأكد البيان أن السفير السعودي لدى أوغندا “جمال بن محمد المدني” لم يُجر أي مقابلة صحفية أو يصدر بيان خلال الأسابيع أو الأيام الماضية، وذلك للتنويه لجميع متابعي السفارة عبر الحساب الرسمي لها على تويتر.

وتحاول السفارة السعودية في أوغندا التواصل مع العديد من مواطنيها ومتابعيها خلال هذه الفترة، وذلك للكشف عن العديد من الأمور الهامة،التي يتم تداولها في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام لتوضيح العديد الاستفسارات التي تهم متابعيها ومواطنيها في أوغندا.

كيفية التواصل مع السفارة

وتناشد السفارة دائماً جميع مواطنيها بضرورة الاتصال بها عند الحاجة للاستفسار، حيث يمكنك الاتصال على ارقام التواصل للسفارة في جمهورية أوغندا – كمبالا عبر ما يلي:

رقم شؤون السعوديين: 00256740222255

رقم السفارة :

00256392340616

00256392340617

00256392340616 00256392340617 من أجل الرد على استفساراتكم الرجاء ارسال بريد اليكتروني على : [email protected]a.gov.sa.

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