بيان عاجل من السفارة السعودية بشأن شخص هدد بتفجير المبنى في الجزائر

أصدرت منذ قليل السفارة السعودية في الجزائر بيان هام بشأن الشخص الذي هدد بتفجير مبنى السفارة، حيث أكدت أن الجهات المختصة في دولة الجزائر قد ألقت القبض على المتهم، معربة على شكرها وتقديرها للجهود القوية والغير مستغربة من الجهات الحكومية المختصة في السلطات الجزائرية.

بيان السفارة السعودية بشأن التهديد بتفجير المبنى

وأضافت سفارة خادم الحرمين الشريفين من خلال بيان عاجل نشرته على الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، قد تلقت اتصالاً هاتفياً فجر يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 من شخص وجهة تهديد مباشر بتفجير السفارة.

وعلى الفور قامت السفارة السعودية بالجزائر بإبلاغ الجهات المسؤولة في الجزائر من أجل اتخاذ اللازم والكشف عن ذلك الشخص، حيث سارعت السلطات والجهات المعنية في الجزائر من تحديد هوية الشخص، وتم التحرك العاجل والقبض عليه.

«تلقت سفارة السعودية لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، اتصالا هاتفيا فجر الأربعاء 15 فبراير 2023، من شخص وجه تهديدا مباشرا بتفجير مبنى السفارة، وعلى إثر ذلك، قامت السفارة بإبلاغ الجهات المختصة الجزائرية التي سارعت إلى تحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه»

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وأضاف البيان أن سفارة المملكة تقدر جهود السلطات الجزائرية الشقيقة غير المستغربة عليها، كما أنها تؤكد ثقتها الكبيرة والقوية في قوات أمن الجزائر التي لم تتوان في حماية السفارة وجميع منسوبيها من هذا التهديد، وتقديم من قام بهذا التهديد إلى العدالة.