بيان عاجل من السفارة السعودية بالكويت لمواطنيها بشأن الكهرباء

أصدرت منذ قليل السفارة السعودية بالكويت، بيان عاجل لجميع مواطنيها المقيمين في الدولة الشقيقة، حيث ناشدت المقيمين السعوديين بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك قبل السفر خارج الدولة الكويتية خلال الفترة القادمة.

علم المملكة على مبنى حكومي- مصدر الصورة: عاجل

وأضافت سفارة المملكة العربية السعودية أنه يمكن لجميع المواطنين السعوديين المقيمين في الكويت، سداد المديونيات من خلال الدخول عن طريق تطبيق الوزارة أو تطبيق سهل.

وأكدت السفارة السعودية بالكويت أنه يمكن للمواطن السعودي المقيم في الكويت سداد المديونيات أيضاً من خلال المكابت والمنافذ البرية والجوية والبحرية المختلفة.

تود السفارة التأكيد على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر خارج الكويت،و سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة،أو تطبيق سهل،أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية https://t.co/dk1ESILHhD — السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) September 5, 2023

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تحاول الخارجية السعودية خلال الفترة الحالية التواصل مع جميع مواطنيها ورعاياها في العديد من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك من اجل توضيح العديد من الأمور الهامة لهم، وذلك منعاً لوقوعهم في المخالفات، وتطبيق الغرامات والعقوبات على مواطنيها ورعاياها في تلك الدول.