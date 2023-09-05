أخبار السعودية

بيان عاجل من السفارة السعودية بالكويت لمواطنيها بشأن الكهرباء

سامي علي

أصدرت منذ قليل السفارة السعودية بالكويت، بيان عاجل لجميع مواطنيها المقيمين في الدولة الشقيقة، حيث ناشدت المقيمين السعوديين بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك قبل السفر خارج الدولة الكويتية خلال الفترة القادمة.

بيان من السفارة السعودية لمواطنيها

علم المملكة على مبنى حكومي- مصدر الصورة: عاجل

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وأضافت سفارة المملكة العربية السعودية أنه يمكن لجميع المواطنين السعوديين المقيمين في الكويت، سداد المديونيات من خلال الدخول عن طريق تطبيق الوزارة أو تطبيق سهل.

وأكدت السفارة السعودية بالكويت أنه يمكن للمواطن السعودي المقيم في الكويت سداد المديونيات أيضاً من خلال المكابت والمنافذ البرية والجوية والبحرية المختلفة.

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تحاول الخارجية السعودية خلال الفترة الحالية التواصل مع جميع مواطنيها ورعاياها في العديد من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك من اجل توضيح العديد من الأمور الهامة لهم، وذلك منعاً لوقوعهم في المخالفات، وتطبيق الغرامات والعقوبات على مواطنيها ورعاياها في تلك الدول.

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سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية وعدد من المواقع الإخبارية حاصل على دراسات عليا في القيادة، ومن أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام

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