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بيان عاجل من الدفاع المدني السعودي بشأن حريق محافظة المندق

أحمد مرسي

أصدر منذ قليل الدفاع المدني السعودي بيان عاجل بشأن حريق محافظة المندق الذي نشب في أعشاب في وداي بقرية عشبة، وأكد الدفاع المدني تم السيطرة على الحريق والتعامل معه بسرعة كبيرة، حرصاً على حياة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين المتواجدين في المنطقة.

بيان عاجل من الدفاع المدني السعودي بشأن حريق محافظة المندق

شعار الدفاع المدني السعودي - مصدر الصورة: الحساب الرسمي للدفاع على اكس

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الدفاع المدني يسيطر على حريق أعشاب في أحد الأودية بمحافظة المندق

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الفرق لا تزال في الموقع حتى الآن كوضع احترازي حرصاً على سلامة الجميع.

جاء ذلك في ظل الاستجابة السريعة للدفاع المدني السعودي مع مختلف الحوادث، حيث يتم التفاعل والتعامل بشكل سريع مع جميع البلاغات الواردة للمديرية في توقيتات زمنية محددة.

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تحاول المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية التحرك السريع، بمجرد ورود البلاغات من المواطنين أو الوافدين حرصاً على سلامة الجميع، وناشدت الجميع بضرورة الاتصال عليها في حالة وجود الطوارئ.

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أحمد مرسي

محرر صحفي مصري بموقع نجوم مصرية،- حاصل على بكالوريوس تربية نوعية قسم إعلام تربوي- متابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع.

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