بيان عاجل من الدفاع المدني السعودي بشأن حريق محافظة المندق

أصدر منذ قليل الدفاع المدني السعودي بيان عاجل بشأن حريق محافظة المندق الذي نشب في أعشاب في وداي بقرية عشبة، وأكد الدفاع المدني تم السيطرة على الحريق والتعامل معه بسرعة كبيرة، حرصاً على حياة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين المتواجدين في المنطقة.

شعار الدفاع المدني السعودي - مصدر الصورة: الحساب الرسمي للدفاع على اكس

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الفرق لا تزال في الموقع حتى الآن كوضع احترازي حرصاً على سلامة الجميع.

جاء ذلك في ظل الاستجابة السريعة للدفاع المدني السعودي مع مختلف الحوادث، حيث يتم التفاعل والتعامل بشكل سريع مع جميع البلاغات الواردة للمديرية في توقيتات زمنية محددة.

#الدفاع_المدني بمحافظة المندق يسيطر على حريق في أعشاب في وادٍ بقرية عشبة، ولا تزال الفرق في الموقع احترازيًا. pic.twitter.com/vUdwsTzJsV — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 6, 2023

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#الدفاع_المدني بمحافظة المندق يسيطر على حريق في أعشاب في وادٍ بقرية عشبة، ولا تزال الفرق في الموقع احترازيًا. pic.twitter.com/vUdwsTzJsV — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 6, 2023

تحاول المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية التحرك السريع، بمجرد ورود البلاغات من المواطنين أو الوافدين حرصاً على سلامة الجميع، وناشدت الجميع بضرورة الاتصال عليها في حالة وجود الطوارئ.