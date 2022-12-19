بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن هجوم كركوك الإرهابي

أصدرت منذ قليل وزارة الخارجية السعودية بيان هام وعاجل، أدانت من خلاله المملكة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن العراقية في منطقة شمال العراق، حيث أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية.

الخارجية السعودية وهجوم كركوك

أكدت الوزارة رفض المملكة العربية السعودية التام لجميع أشكال العنف والأعمال الإرهابية، حيث جددت دعم المملكة لجميع الجهود الرامية للقضاء على التطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وضرورة العمل على جفيف منابع تمويله خلال الفترة القادمة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس.

وتقدمت وزارة الخارجية السعودية بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والحكومة والشعب العراقي، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

عدد القتلى

والجدير بالذكر أن الهجوم الإرهابي الذي شهده العراق خلال الساعات القليلة الماضية، قد أسفر عن مقتل 9 من أفراد قوات الأمن العراقية، وذلك بعد استهداف آلية تقلهم في محافظة كركوك شمال جمهورية العراق.

تنظيم داعش

من جانبه أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي، حيث يُعد ذلك الهجوم من الهجمات الأكثر دموية التي شنها التنظيم خلال الأشهر الأخيرة في العراق، وهو ما يعكس قدرته المتواصلة على إلحاق الضرر وفق ما أشارت إليه وكالة فرانس بريس.

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#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات الأمن العراقية شمال جمهورية العراق الشقيقة pic.twitter.com/IwFDbHYkMi — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 18, 2022

وكانت الدولة العراقية قد أشارت في عام 2017 الانتصار على داعش، ولكن التنظيم لا يزال نشط في عدد من المناطق الريفية والنائية في البلاد.