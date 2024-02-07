بيان صارم وحازم من الخارجية السعودية حول حرب غزة ومسار السلام العربي الإسرائيلي والمملكة تؤكد على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل ساعات قليلة، وكشف البيان عن موقف المملكة الثابت تجاه القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، والحرب التي يشنها الإحتلال على قطاع غزة، كما كان البيان حازماً وصارماً وواضحاً.

بيان صارم وحازم من الخارجية السعودية حول حرب غزة ومسار السلام العربي الإسرائيلي والمملكة تؤكد على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

بيان الخارجية السعودية حول مسار السلام العربي الإسرائيلي

وقالت الخارجية السعودية أنه فيما يتعلق بمسار السلام العربي الإسرائيلي والمناقشات الدائرة مع الولايات المتحدة الأمريكية حول هذا الشأن، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه.

اقرأ أيضاً:

وأكدت الخارجية على أنه لن يكون هناك أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ما لم يتم الإعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل القطاع.

ودعت المملكة جميع الدول وخاصة الدول الدائمة في مجلس الأمن والتي لم تعترف بفلسطين حتى الآن، بضرورة الإعتراف بالدولة الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته وحقوقه كاملة غير منقوصة، ويتحقق السلام العاجل في المنطقة بأكملها.