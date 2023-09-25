بيان وزارة الخارجية السعودية عقب بعض التصرفات المستفزة من الجماعات المتطرفة أمام السفارات في لاهاي
تعد المملكة العربية السعودية هي قلب العرب النابض المهتم بكافة القضايا العالمية والعربية والإسلامية والمحلية، ولذلك فإن المملكة بقيادتها لا تتوانى في المشاركة لأي قضية من القضايا الهامة، وفي مقدمة ذلك القضايا التي تمس الإسلام والمسلمين.
بيان الخارجية السعودية بشأن تمزيق المصحف
ومنذ قليل أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً، أعربت فيه عن استنكارها الشديد لقيام جماعات متطرفة بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام السفارات بلاهاي.
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كما جددت المملكة العربية السعودية رفضها التام لتلك الممارسات التي تحرض على الكراهية وازدراء الأديان السماوية، وأضافت الخارجية السعودية وفق البيان المرفق بالخبر أن مثل هذه الأعمال تتعارض مع قيم التسامح والإعتدال، والتقليل من الإحترام المتبادل بين الدول والشعوب.