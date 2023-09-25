أخبار السعودية

بيان وزارة الخارجية السعودية عقب بعض التصرفات المستفزة من الجماعات المتطرفة أمام السفارات في لاهاي

إسلام عوض

تعد المملكة العربية السعودية هي قلب العرب النابض المهتم بكافة القضايا العالمية والعربية والإسلامية والمحلية، ولذلك فإن المملكة بقيادتها لا تتوانى في المشاركة لأي قضية من القضايا الهامة، وفي مقدمة ذلك القضايا التي تمس الإسلام والمسلمين.

بيان شديد اللهجة من الخارجية السعودية بعد ما حدث من الجماعات المتطرفة أمام السفارات في لاهاي

بيان شديد اللهجة من الخارجية السعودية بعد ما حدث من الجماعات المتطرفة أمام السفارات في لاهاي

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بيان الخارجية السعودية بشأن تمزيق المصحف

ومنذ قليل أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً، أعربت فيه عن استنكارها الشديد لقيام جماعات متطرفة بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام السفارات بلاهاي.

- صورة 1 - بيان وزارة الخارجية السعودية عقب بعض التصرفات المستفزة من الجماعات المتطرفة أمام السفارات في لاهاي

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كما جددت المملكة العربية السعودية رفضها التام لتلك الممارسات التي تحرض على الكراهية وازدراء الأديان السماوية، وأضافت الخارجية السعودية وفق البيان المرفق بالخبر أن مثل هذه الأعمال تتعارض مع قيم التسامح والإعتدال، والتقليل من الإحترام المتبادل بين الدول والشعوب.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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