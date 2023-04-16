بيان سفارة المملكة للمواطنين في السودان

كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق المملكة العربية السعودية تجاه حالة التصعيد التي تشهدها الأراضي السودانية، والاشتباكات العسكرية بين كلا من قوات الجيش السوداني والدعم السريع في دولة السودان الشقيقة. وقد أكد على رغبة المملكة في دعوة كلا من المكون العسكري وكافة القيادات السياسية في السودان إلى ضرورة اللجوء الى لغة الحوار وسرعة ضبط النفس، والعمل على توحيد الصف وهو ما يسهم في استكمال التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه استقرار المشهد السياسي وتعافي الاقتصاد وازدهار كافة الجوانب في شتى أنحاء دولة السودان.

سفارة السعودية تناشد مواطنيها في السودان

وعلى أثر ما يحدث مؤخرا في دولة السودان، فقد ناشدت السفارة السعودية في العاصمة السودانية، مواطني المملكة اليوم السبت، بالحرص على البقاء في منازلهم، وعدم التواجد خارجها.

وقد جاء نص بيان السفارة كالتالي:

“ترجو السفارة من كافة المواطنين السعوديين المقيمين في السودان البقاء في منازلهم والتواصل مع السفارة في حال الضرورة على رقم الطواري الخاص بالمواطنين السعوديين:00249993966666”.

تعليق رحلات الطيران الى الخرطوم

من ناحية أخرى، فقد أعلنت الخطوط الجوية السعودية، يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023م، عن تعليق رحلاتها الجوية الى الخرطوم، وذلك على أثر تعرض إحدى طائرات الخطوط السعودية الى حادث في مطار الخرطوم قبل موعد إقلاعها إلى العاصمة السعودية ” الرياض”.